पाकिस्‍तान में सशस्त्र आतंकवादियों ने शुक्रवार को कराची पुलिस प्रमुख के कार्यालय पर धावा बोल दिया और आग लगा दी। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कम से कम आठ सशस्त्र आतंकवादी अभी भी कराची में शरिया फैसल स्थित पुलिस प्रमुख के कार्यालय के अंदर हैं। पाकिस्तान के जियो न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, कम से कम 8-10 हथियारबंद लोग पुलिस प्रमुख के कार्यालय के अंदर हैं।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन शहर के पुलिस प्रमुख जावेद आलम ओधो ने पुष्टि की कि हमला जारी है और कहा कि पुलिस और अर्धसैनिक बल जवाब दे रहे हैं। पुलिस प्रमुख ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि पुलिस मुख्यालय पर हमले के पीछे कौन था।

हमले के बाद कराची पुलिस और पाकिस्तानी रेंजर्स ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार कम से कम आठ आतंकवादियों ने हथगोले और बंदूकों का इस्तेमाल किया। सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने संबंधित डीआईजी को अपने जोन से कर्मियों को भेजने का निर्देश दिया है।

डॉन ने मुराद अली शाह के हवाले से कहा, "मैं चाहता हूं कि अतिरिक्त आईजी कार्यालय पर हमले के पीछे साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाए।" पाकिस्तान की एआरवाई न्यूज के अनुसार सिंध पुलिस के महानिरीक्षक (आईजी) ने कहा कि सुरक्षा अधिकारियों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए, जबकि कराची पुलिस कार्यालय (केपीओ) में संभवत: पांच और आतंकवादियों को मार गिराने के लिए अभियान जारी है।

#UPDATE | The Inspector General (IG) Sindh police said that 2 terrorists were killed in the exchange of fire with the security officials while the operation is still underway to neutralise possibly up to five more terrorists in the Karachi Police Office (KPO): Pakistan's ARY News

