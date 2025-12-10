हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा था पायलट, उसी दौरान तेज रफ्तार कार से टकराया प्लेन, हादसे का वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक छोटा प्राइवेट विमान इंजन फेल होने के बाद हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग करने को मजबूर हो गया। लैंडिंग की कोशिश के दौरान यह प्लेन एक तेज रफ्तार कार से टकरा गया। यह खतरनाक हादसा मौके पर मौजूद कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

ब्रेवार्ड काउंटी के एक हाईवे पर हुई घटना यह घटना ब्रेवार्ड काउंटी के एक हाईवे पर हुई। ब्रेवार्ड काउंटी फायर रेस्क्यू विभाग के अनुसार, सिंगल इंजन वाले सेसना 152 विमान में उस वक्त दो लोग सवार थे। उड़ान के दौरान अचानक इंजन फेल होने पर पायलट ने तुरंत आपातकालीन लैंडिंग का निर्णय लिया। चूंकि आसपास कोई खुला क्षेत्र नहीं था, इसलिए पायलट ने हाईवे को ही लैंडिंग के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प माना। लेकिन लैंडिंग करते हुए विमान एक चलती हुई टोयोटा कैमरी कार से टकरा गया।