हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा था पायलट, उसी दौरान तेज रफ्तार कार से टकराया प्लेन, हादसे का वीडियो वायरल
Publish Date: Wed, 10 Dec 2025 01:16:21 PM (IST)
Updated Date: Wed, 10 Dec 2025 01:17:14 PM (IST)
हाईवे पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग (स्क्रीनग्रैब- 'X')
HighLights
- ब्रेवार्ड काउंटी के एक हाईवे पर हुई यह घटना
- पायलट और यात्री दोनों सुरक्षित बाहर निकल आए
- स्थानीय अधिकारियों ने हादसे की शुरू की चांज
डिजिटल डेस्क। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक छोटा प्राइवेट विमान इंजन फेल होने के बाद हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग करने को मजबूर हो गया। लैंडिंग की कोशिश के दौरान यह प्लेन एक तेज रफ्तार कार से टकरा गया। यह खतरनाक हादसा मौके पर मौजूद कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
ब्रेवार्ड काउंटी के एक हाईवे पर हुई घटना
यह घटना ब्रेवार्ड काउंटी के एक हाईवे पर हुई। ब्रेवार्ड काउंटी फायर रेस्क्यू विभाग के अनुसार, सिंगल इंजन वाले सेसना 152 विमान में उस वक्त दो लोग सवार थे। उड़ान के दौरान अचानक इंजन फेल होने पर पायलट ने तुरंत आपातकालीन लैंडिंग का निर्णय लिया। चूंकि आसपास कोई खुला क्षेत्र नहीं था, इसलिए पायलट ने हाईवे को ही लैंडिंग के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प माना। लेकिन लैंडिंग करते हुए विमान एक चलती हुई टोयोटा कैमरी कार से टकरा गया।
पायलट और यात्री दोनों सुरक्षित बाहर निकल आए
अचानक हुई टक्कर इतनी भयानक थी कि हाईवे पर मौजूद लोग भी घबरा गए। हादसे में कार चला रही 57 वर्षीय महिला को हल्की चोटें आईं, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। राहत की बात यह रही कि विमान में मौजूद पायलट और यात्री दोनों सुरक्षित बाहर निकल आए और उन्हें किसी प्रकार की गंभीर चोट नहीं पहुंची।
वीडियो हुआ तेजी से वायरल
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आग की तरह फैल रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि हाईवे पर ट्रैफिक सामान्य रूप से चल रहा होता है, तभी अचानक एक छोटा प्लेन नीचे आता दिखाई देता है। पायलट जैसे ही लैंड करने की कोशिश करता है, प्लेन एक कार से टकराते हुए आगे की ओर घिसट जाता है। वीडियो देखकर हादसे की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।
हादसे की जांच जारी
स्थानीय अधिकारी अब यह पता लगाने में जुटे हैं कि इंजन फेल होने की असली वजह क्या थी और लैंडिंग के दौरान टक्कर कैसे हुई। हादसे के बाद हाईवे पर यातायात कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, ताकि मलबा हटाकर सड़क को सुरक्षित बनाया जा सके।