मिसौरी। एक पायलट ने मंगलवार दोपहर 19 मई को ली के शिखर सम्मेलन के पास एक राजमार्ग पर एक आपातकालीन लैंडिंग की। मिसौरी परिवहन विभाग के अनुसार, यह डगलस स्ट्रीट के आगे उतरा था। उन्होंने कहा कि यह राजमार्ग खुलने से कम से कम दो से तीन घंटे पहले की घटना है।

मिसौरी परिवहन विभाग ने कहा कि पुलिस ने उन्हें बताया कि पायलट को आपातकालीन लैंडिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उसे कोई चोट लगने की खबर नहीं है। मिसौरी स्टेट हाईवे पेट्रोल ट्रूप ए के अनुसार, लगभग 2 बजे विमान ने आपतकालीन लैंडिंग की थी। पायलट ली के समिट एयरपोर्ट पर उतरने के लिए अपना मन उस समय बनाने लगा था, जब जब दो इंजनों में से एक में अचानक खराबी आ गई थी।

ट्रूपर्स का कहना है कि एफएए से संपर्क किया गया है और वह मौके पर पहुंच गए हैं। बताते चलें कि हाई-वे पर प्लेन की आपात लैंडिंग कराने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले क्यूबेक राजमार्ग पर यात्रियों को शुक्रवार सुबह अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां के एक हाई-वे पर कारें चल रही थीं और एक प्लेन बीच सड़क पर लैंड किया गया था।

At approx. 2pm, a pilot was making his final approach to land at the Lee’s Summit airport when he experienced sudden engine failure in one of two engines. The pilot landed on the nearby roadway of I-470 between Douglas and Colburn. No one was injured. @LSPDPIO @MoDOT_KC pic.twitter.com/AIm2yAaBZu

