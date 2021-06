प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच गुरुवार को फोन पर बात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने वैक्सीन को लेकर चर्चा की। समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाला से बताया कि यह फोन कॉल अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के कहने पर की गई थी। बातचीत के दौरान कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री से वैक्सीन देने का वादा किया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, "कुछ देर पहले कमला हैरिस से बात हुई। मैंने दुनियाभर में वैक्सीन शेयरिंग के लिए अमेरिकी रणनीति के हिस्से के रूप में भारत को वैक्सीन की सप्लाई के आश्वासन की सराहना की। इसके अलावा अमेरिकी सरकार, कारोबारियों और प्रवासी भारतीयों से मिले समर्थन के लिए भी उनका धन्यवाद दिया।"

We also discussed ongoing efforts to further strengthen India-US vaccine cooperation, and the potential of our partnership to contribute to post-Covid global health and economic recovery.

कमला हैरिस को भारत आने का न्योता

पीएम मोदी ने बताया कि फोन में भारत-अमेरिका वैक्सीन सहयोग को और मजबूत करने के लिए चल रहे प्रयासों और कोरोना के बाद वैश्विक स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था सुधार के लिए दोनों देशों की साझेदारी के संभावित योगदान पर भी चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का न्योता भी दिया है। उन्होंने कहा है कि हालात सुधरने के बाद भारत आइए।

US administration has announced it will donate 25 million COVID19 doses abroad, with most of them allocated to WHO's Covax initiative. In a fact sheet, the White House said it will donate just over 6 million with countries experiencing surges, incl Canada, Mexico, India

