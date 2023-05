PM Modi AUS Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के ऑस्ट्रेलिया दौरे का आज आखिरी दिन है। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री (AUS PM) एंथोनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसके बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया।

पीएम मोदी ने कहा, मैं इस साल क्रिकेट विश्व कप के लिए पीएम एंथनी अल्बनीज और सभी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट प्रशंसकों को भारत आने का निमंत्रण देता हूं। उस समय आपको भारत में भव्य दिवाली देखने को मिलेगी।

#WATCH | I invite PM Anthony Albanese and all Australian cricket fans to India for the Cricket World Cup this year. At that time, you will also get to see the grand Diwali celebration in India: PM Modi in a joint press briefing with Australian PM Anthony Albanese pic.twitter.com/vtRl7THehm

