PM Modi Egypt visit: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 24 जून, शनिवार से मिस्र की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर होंगे। मोदी मिस्र में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए काहिरा में हेलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान का दौरा करेंगे। इस दौरान मोदी राजधानी काइरो में 11वीं सदी की अल-हकीम मस्जिद का दौरा करेंगे। वह अल-हकीम मस्जिद में लगभग आधा घंटा बिताएंगे। यहां वह दाऊदी बोहरा समुदाय से मुलाकात करेंगे। इस समुदाय से पीएम मोदी का खास जुड़ाव रहा है।

काइरो में स्थित इस ऐतिहासिक और प्रमुख मस्जिद का नाम 16वें फातिमिद खलीफा अल-हकीम अम्र अल्लाह (985-1021) के नाम पर रखा गया है। मस्जिद का निर्माण मूल रूप से अल-हकीम-अम्र अल्लाह के पिता खलीफा अल-अजीज बिल्लाह ने 10वीं शताब्दी के अंत में कराया था। बाद में वर्ष 1013 में अल-हकीम ने इसके निर्माण कार्य को पूरा किया था।

#WATCH | PM Modi to visit the historic Al-Hakim Mosque built during the Fatimid dynasty in Cairo on his two-day State visit to Egypt starting on June 24 pic.twitter.com/P4y8rXJgCd

पीएम मोदी हेलियोपोलिस शहीद स्मारक भी जाएंगे जहां वह प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। पीएम मोदी मिस्त्र के राष्ट्रपति अल-सीसी से मुलाकात से पहले वहां के मंत्रियों के एक समूह के इंडिया यूनिट के साथ भी बातचीत करेंगे।

#WATCH | PM Modi will visit the Heliopolis War Cemetry in Cairo to pay tribute to the Indian soldiers who laid down their lives during the First World War in Egypt

PM will be on a two-day State visit to Egypt starting June 24. pic.twitter.com/sfltyuBHma

