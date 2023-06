PM Modi in Egypt: मिस्र की राजधानी काहिरा में भारतीय समुदाय से मिले पीएम मोदी

PM Modi in Egypt: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान 24 जून 2023 को काहिरा में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। उनके साथ अपनी बातचीत में, प्रधान मंत्री ने भारत-मिस्र संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए समुदाय की सराहना की। इस कार्यक्रम में छात्रों, पेशेवरों और व्यवसायियों सहित भारतीय प्रवासी के 300 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया।

काहिरा, मिस्र में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद रीम जाबक, योग अभ्यासकर्ता ने कहा कि यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद, उनके पास मिस्र और दुनिया भर में योग और इसके महत्व को संबोधित करने के लिए अभी भी समय था।

मैं इस बात से बहुत प्रभावित हुई कि कैसे वह मिस्र में योग समुदाय के बारे में बहुत उत्सुक हैं और कैसे वह मिस्र में योग समुदाय में अधिक बौद्धिकता और जानकारी लाने की इच्छा रखते हैं। दुनिया में सभी धर्म शांति से आते हैं और यह कुछ ऐसा है जो मैंने योग से सीखा है।

पीएम से मुलाकात के बाद मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती शॉकी इब्राहिम अब्देल-करीम अल्लम ने कहा कि भारत जैसे बड़े देश के लिए बुद्धिमान नेतृत्व को दर्शाता है। भारत में विभिन्न गुटों के बीच सह-अस्तित्व लाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा समझदारी भरी नीतियां अपनाई जा रही हैं। धार्मिक स्तर पर हमारा भारत के साथ मजबूत सहयोग है।

मोहम्मद मेधात हसन अल्लम, काहिरा, मिस्र में हसन अल्लम प्रॉपर्टीज के सीईओ ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक अविश्वसनीय व्यक्ति है, वह बुद्धिमान और विनम्र है। मुझे उनके साथ हुई मुलाकात जानकारीपूर्ण, शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक लगी।

एक निजी क्षेत्र की कंपनी के रूप में, हमें भारत के निजी क्षेत्र से बहुत कुछ सीखना है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बुनियादी ढांचे, इंजीनियरिंग और विनिर्माण की दुनिया में भारत के निजी क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि हुई। मुझे पीएम मोदी से मिलने का सौभाग्य मिला, जहां उन्होंने मुझे कई मूल्यवान जानकारियां और सलाह दीं।

It is great to see that despite his busy schedule, he still had time to address Yoga and its importance to Egypt and all around the world. I was very impressed that how he is very keen about the Yoga community in Egypt and how he aspires to bring more intellectuality and… pic.twitter.com/6wZ2gqwGY0 — PIB India (@PIB_India) June 25, 2023

PM @narendramodi's meeting with “India Unit” of the Egyptian Cabinet headed by Prime Minister of Egypt Read here: https://t.co/8BS2uuFLXZ@PMOIndia pic.twitter.com/uSCrwouypz — PIB India (@PIB_India) June 25, 2023

PM @narendramodi reflects the wise leadership for a big country like India. Wise policies are being adopted by PM in bringing co-existence between the various factions in India. At religious level we have strong cooperation with India: Grand Mufti of Egypt Shawki Ibrahim… pic.twitter.com/VwQIf9T45H — PIB India (@PIB_India) June 25, 2023

PM @narendramodi is an unbelievable man, he is wise and humble. I found the meeting with him to be informative, educational and inspiring. As a private sector company, we have a lot to learn from India’s private sector. Under the leadership of PM Modi, India’s private sector… pic.twitter.com/bASRCOJKMg — PIB India (@PIB_India) June 25, 2023

Posted By: Navodit Saktawat