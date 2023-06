PM Modi In New York LIVE: अपनी अमेरिका यात्रा के पहले दिन पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में टेस्ला के सीईओ और ट्विटर के मालिक एलन मस्क से मुलाकात की। मस्क ने कहा, मैं पीएम मोदी का प्रशंसक हूं। भारत सौर ऊर्जा निवेश के लिए एक आदर्श स्थान है। हम भारत में स्टारलिंक इंटरनेट लाने की भी उम्मीद कर रहे हैं। मैं भारत के भविष्य के बारे में अविश्वसनीय रूप से उत्साहित हूं। मुझे लगता है कि भारत के पास दुनिया के किसी भी बड़े देश की तुलना में अधिक संभावनाएं हैं।

यह पूछे जाने पर कि क्या टेस्ला भारतीय बाजार में प्रवेश करेगी, मस्क ने कहा, 'मुझे विश्वास है कि टेस्ला भारत में भी काम करेगी। मैं प्रधानमंत्री को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और उम्मीद है कि हम निकट भविष्य में कुछ घोषणा करने में सक्षम होंगे।

वीडियो: न्यूयॉर्क में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अमेरिकी निवेशक रे डेलियो ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्स हैं जिनके आने से भारत की क्षमताएं उबरकर सामने आई हैं। भारत की क्षमता बहुत बड़ी है और अब आपके पास एक ऐसा शख्स है जो हालात बदलने की क्षमता रखता है। भारत और प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे मोड़ पर हैं जिसमें बहुत सारे अवसर पैदा होंगे।

#WATCH | American investor Ray Dalio after meeting PM Modi in New York, says "Prime Minister Narendra Modi is a man whose time has come when India’s time has come. The potential of India is enormous and you have now a reformer who has the ability to transform and the popularity… pic.twitter.com/SakIBGDr2H

