PM Modi in Tokyo: टोकियो में पीएम मोदी बोले-कोरोना संकट में भारत ने दुनिया भर के लोगों की मदद की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर हैं। यहां वे क्‍वाड शिखर सम्‍मेलन में भाग लेने गए हैं। इस क्रम में आज उन्‍होंने संबोधित करते हुए कहा है कि भारत सौभाग्यशाली है कि उसे गौतम बुद्ध का आशीर्वाद प्राप्त है। भारत लगातार मानवता की सेवा कर रहा है, चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती हो, भारत इसका समाधान निकालेगा। पिछले 100 वर्षों में सबसे बड़े संकट (COVID-19) के दौरान भी, भारत ने दुनिया भर के लोगों की मदद की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत करते हुए यह भी बोले कि आज दुनिया उस गति और पैमाने को महसूस कर रही है जिस पर भारत अपने बुनियादी ढांचे और क्षमता निर्माण को बढ़ा रहा है। जापान हमारी इस क्षमता के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भागीदार है।

आज का भारत अपने अतीत को लेकर जितना गौरवान्वित है, उतना ही tech led, science led, innovation led, talent led future को लेकर भी आशावान है। भारत में आज सही मायने में people led governance काम कर रही है। गवर्नेंस का यही मॉडल, डिलिवरी को efficient बना रहा है।

यही democracy पर निरंतर मज़बूत होते विश्वास का सबसे बड़ा कारण है। हमने भारत में एक strong और resilient, responsible democracy की पहचान बनाई है। उसको बीते 8 साल में हमने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का माध्यम बनाया है।

World Health Organisation ने भारत की आशा बहनों को Director Generals- Global Health Leaders Award से सम्मानित किया है। भारत की लाखों आशा बहनें, मैटेरनल केयर से लेकर वैक्सीनेशन तक, पोषण से लेकर स्वच्छता तक, देश के स्वास्थ्य अभियान को गति दे रही हैं।

हमारी इस कैपेसिटी के निर्माण में जापान एक अहम भागीदार है। मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल हो, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, dedicated freight corridor हो, ये भारत-जापान के सहयोग के बहुत बड़े उदाहरण हैं।

जापान से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हर भारतीय नौजवान को अपने जीवन में कम से कम एक बार जापान की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। मैं स्वामी जी की इस सद्भावना को आगे बढ़ाते हुए, मैं चाहूंगा कि जापान का हर युवा अपने जीवन में कम से कम एक बार भारत की यात्रा करे।

Grateful to the Indian community in Japan for their warm reception. Addressing a programme in Tokyo. https://t.co/IQrbSvVrns — Narendra Modi (@narendramodi) May 23, 2022

India is fortunate enough to have the blessing from Gautam Buddha. India is continuously serving humanity no matter how big the challenge is, India will find a solution to it. Even during the biggest crisis (COVID-19) in last 100 yrs, India helped people across the globe: PM Modi pic.twitter.com/jnNjH6NeHD — ANI (@ANI) May 23, 2022

Today, the world is realising the speed and scale on which India is increasing its infrastructure and capacity building. Japan is an important partner in building this capacity of ours: Prime Minister Narendra Modi interacting with the Indian diaspora in Tokyo pic.twitter.com/qlHdgjgLLp — ANI (@ANI) May 23, 2022

Posted By: Navodit Saktawat