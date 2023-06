PM Modi Egypt Tour: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर काहिरा पहुंच गए हैं। कैरो एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए मिस्र के प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे। यहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी यहां राउंड टेबल बैठक करेंगे और राष्ट्रपति अल-सिसी से भी मुलाकात करेंगे। बता दें कि ये 26 सालों से बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने मिस्र का दौरा किया है। इससे पहले साल 1997 में भारतीय पीएम ने यहां का दौरा किया था। बता दें कि पीएम मोदी, यहां के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी के निमंत्रण पर काहिरा पहुंचे हैं।

#WATCH | PM Modi lands in Egypt for the first bilateral visit by an Indian PM after 26 years.

In a special honour, the Egyptian PM received PM Modi at the airport in Cairo. The PM was given a Guard of Honour on his arrival. pic.twitter.com/kq0Zpaxd5s

