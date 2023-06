PM Modi Pyramid of Giza: अपनी मिस्‍त्र यात्रा के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काहिरा में गीज़ा के महान पिरामिड का दौरा किया। इससे पहले मोदी ने काहिरा में हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक का दौरा किया। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अनगिनत भारतीय सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी ने मिस्र की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान काहिरा में हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव कब्रिस्तान का दौरा किया।प्रधानमंत्री ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र और अदन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले 4300 से अधिक बहादुर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

प्रधानमंत्री मोदी ने मिस्र की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान काहिरा में अल-हकीम मस्जिद का दौरा किया। मिस्र के पर्यटन एवं पुरावशेष मंत्री डॉ. मुस्तफा वजीरी ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधान मंत्री ने बोहरा समुदाय के नेताओं से भी मुलाकात की, जो इस फातिमिद युग की शिया मस्जिद के रखरखाव में सक्रिय रूप से शामिल हैं और भारत और मिस्र के बीच लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर प्रकाश डाला।

मिस्र ने प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया है। यह 13वां ऐसा सर्वोच्च राजकीय सम्मान है जो दुनिया भर के विभिन्न देशों ने पीएम मोदी को प्रदान किया है।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi visits the Great Pyramid of Giza in Cairo, Egypt. pic.twitter.com/QY851jeDsJ

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi visits the Pyramids of Giza in Cairo, Egypt. pic.twitter.com/hX94SGpQDZ

PM @narendramodi visited the Heliopolis War Memorial in Cairo. He paid homage to the supreme sacrifice made by countless Indian soldiers during the First World War. pic.twitter.com/l4rGbIcOud

Moment of pride for India as Egypt has conferred its highest state honour on PM @narendramodi.

This is the 13th such highest state honour that various countries across the world have conferred upon PM Modi.@PMOIndia pic.twitter.com/nm0ZyMD3gK

— PIB India (@PIB_India) June 25, 2023