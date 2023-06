PM Modi Speech in US Congress: अमेरिकी कांग्रेस की बैठक में मोदी ने दिया लोकतंत्र और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश, यहां पढ़ें पूरा संबोधन

PM Modi Speech in US Congress: अमेरिका के दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्‍त बैठक को संबोधित किया। भारतीय समयानुसार 22-23 जून की मध्‍यरात्रि 2 बजे हुए इस संबोधन में मोदी ने कई विषयों पर प्रकाश डाला। इनमें मुख्‍य रूप से लोकतांत्रिक मूल्‍यों का महत्‍व, भारतीयता एवं वैश्विक मैत्रीभाव पर जोर डाला। अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार के कुछ कार्यों को भी गिनाया। यहां पढ़ें उनके भाषण के मुख्‍य अंश।

अमेरिकी कांग्रेस में पीएम मोदी का भाषण

- अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करना हमेशा एक बड़ा सम्मान होता है। ऐसा दो बार करना एक असाधारण विशेषाधिकार है।

- मैं देख रहा हूं कि आप में से लगभग आधे लोग 2016 में यहां थे। मैं दूसरे आधे हिस्से में पुराने दोस्तों और नए दोस्तों का उत्साह भी देख सकता हूं।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा, "भारत दुनिया के सभी धर्मों का घर है और हम उन सभी का जश्न मनाते हैं। भारत में विविधता जीवन का एक प्राकृतिक तरीका है, आज दुनिया भारत के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहती है।

- हम अपनी पेरिस प्रतिबद्धता को पूरा करने वाले एकमात्र G20 देश बन गए। हमने 2030 के लक्ष्य से 9 साल पहले ही अपने ऊर्जा स्रोतों में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान 40% से अधिक कर दिया। लेकिन हम यहीं नहीं रुके। ग्लासगो शिखर सम्मेलन में, मैंने मिशन LiFE का प्रस्ताव रखा।

- हम 'वसुधैव कुटुंबकम' के आदर्श वाक्य के साथ रहते हैं - दुनिया एक परिवार है। दुनिया के साथ हमारा जुड़ाव हर किसी के लाभ के लिए है। जब हम जी20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं तो यही भावना एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य विषय पर भी दिखाई देती है।

- पिछले सप्ताह, सभी देश संयुक्त राष्ट्र में शांतिरक्षकों के सम्मान में एक स्मारक दीवार बनाने के हमारे प्रस्ताव में शामिल हुए। टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए इस साल पूरी दुनिया अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष मना रही है।

- लोकतंत्र, समावेश और स्थिरता की भावना हमें परिभाषित करती है। भारत अपने लिए जिम्मेदार होते हुए भी विकास कर रहा है। पृथ्वी हमारी माता है और हम उसकी संतान हैं। भारतीय संस्कृति पर्यावरण और हमारे ग्रह का गहरा सम्मान करती है।

- आज आधुनिक भारत में महिलाएं हमें बेहतर भविष्य की ओर ले जा रही हैं। भारत का दृष्टिकोण सिर्फ महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाला विकास नहीं है। यह महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का है जहां महिलाएं प्रगति की यात्रा का नेतृत्व करती हैं। एक साधारण आदिवासी पृष्ठभूमि से निकलकर एक महिला हमारी राष्ट्रप्रमुख बनीं।

- हमारा दृष्टिकोण 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' है। हम बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

- हमने 150 मिलियन से अधिक लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिए लगभग 14 मिलियन घर दिए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की आबादी का लगभग 6 गुना है।

- हमारे पास 2,500 से अधिक राजनीतिक दल हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 20 अलग-अलग पार्टियाँ शासन करती हैं। हमारी 22 आधिकारिक भाषाएं और हजारों बोलियां हैं, फिर भी हम एक स्वर में बोलते हैं।

- जब मैं प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार अमेरिका गया था, तब भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। हम न केवल बड़े हो रहे हैं बल्कि तेजी से भी बढ़ रहे हैं।

- पिछले साल भारत ने आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया। हर मील का पत्थर महत्वपूर्ण है लेकिन यह विशेष था।

- हमने किसी न किसी रूप में हजारों वर्षों के विदेशी शासन के बाद अपनी आजादी के 75 साल की एक उल्लेखनीय यात्रा का जश्न मनाया। यह सिर्फ एक जश्न नहीं था लोकतंत्र लेकिन विविधता का भी।

- लोकतंत्र हमारे पवित्र और साझा मूल्यों में से एक है। पूरे इतिहास में एक बात स्पष्ट रही है कि लोकतंत्र वह भावना है जो समानता और सम्मान का समर्थन करती है।

- लोकतंत्र वह विचार है जो बहस और चर्चा का स्वागत करता है। लोकतंत्र वह संस्कृति है जो विचार और अभिव्यक्ति को पंख देती है। भारत को प्राचीन काल से ही ऐसे मूल्यों का सौभाग्य प्राप्त है। भारत लोकतंत्र की जननी है।

- अमेरिका की स्थापना समान लोगों वाले राष्ट्र के दृष्टिकोण से प्रेरित थी... यहां लाखों लोग हैं जिनकी जड़ें भारत में हैं, उनमें से कुछ इस कक्ष में गर्व से बैठते हैं और एक मेरे पीछे है।

"मैं धैर्य और नीति की लड़ाई से जुड़ सकता हूं। मैं विचारों और विचारधारा की बहस को समझ सकता हूं। लेकिन मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि आप दो महान लोकतंत्रों - भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंधों का जश्न मनाने के लिए एक साथ आए हैं।

- पिछले कुछ वर्षों में AI- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी प्रगति हुई है। साथ ही एक अन्य एआई- अमेरिका और भारत में और भी महत्वपूर्ण विकास हुआ है।



