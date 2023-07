PM Modi France Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस के ला सीन म्यूजिकल पहुंचे और हजारों की संख्या में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज का ये नजारा अपने आप में अद्भूत है, ये उत्साह अभूतपूर्व है, ये स्वागत उल्लास से भर देने वाला है। हम भारतीय जहां भी जाते हैं एक मिनी भारत जरूर बना लेते हैं। यहां पर कुछ लोग 12 घंटे सफर करके आए हैं, इससे बड़ा प्यार क्या हो सकता है। मैं आप सभी का यहां पर आने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

#WATCH | When I hear 'Bharat Mata Ki Jai' abroad, I feel I have come home, says PM Modi as he begins his address in Paris pic.twitter.com/HdjXgLJhXz

पीएम मोदी ने भारत-फ्रांस संबंधों के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि कल मैं अपने मित्र राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के साथ नेशनल डे परेड का हिस्सा बनूंगा। ये आत्मीयता सिर्फ दो देशों के नेताओं के बीच नहीं है बल्कि ये भारत और फ्रांस की अटूट दोस्ती का प्रतिबिंब है। दोनों देशों के लोगों के बीच का कनेक्ट दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी विश्वास, इस साझेदारी का सबसे मज़बूत आधार है। यहां नमस्ते फ्रांस फेस्टिवल होता है तो भारत में लोग बोन्सू इंडिया का आनंद उठाते हैं।

पेरिस के ला सीन म्यूजिकल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिये झलकियां...

#WATCH | Cultural performances by the Indian diaspora at the La Seine Musicale in Paris ahead of the arrival of Prime Minister Narendra Modi here.

PM Modi will address an Indian Community event here at around 11 PM IST today. pic.twitter.com/KPE6RT7MVx

— ANI (@ANI) July 13, 2023