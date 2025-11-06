कंगाल 'पाकिस्तान' की चमकी किस्मत, मिला 56.34 लाख करोड़ रुपये का खजाना! माफ हो सकता है पूरा कर्जा

डिजिटल डेस्क। पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से लगातार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। देश की कमजोर अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी सबके सामने हैं। यही नहीं, विदेशी कर्ज का बोझ भी पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल बना हुआ है। लेकिन अब उसकी यह मुसीबत खत्म हो सकती है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान में एक विशाल गोल्ड भंडार (Gold Reserve) की खोज हुई है, जिसकी कीमत लाखों करोड़ रुपये आंकी जा रही है।

कहां मिला सोने का भंडार पाकिस्तान में यह गोल्ड रिजर्व खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के तरबेला डैम की मिट्टी में मिला है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस भंडार की अनुमानित कीमत लगभग 636 अरब डॉलर (लगभग 56.34 लाख करोड़ रुपये) है। गोताखोरों ने बांध के अंदर से मिट्टी के सैंपल इकट्ठा किए, जिन्हें लैब में जांचा गया। टेस्टिंग के बाद मिट्टी में सोने की पर्याप्त मात्रा की पुष्टि हुई है। हालांकि जो इसकी कीमत बताई गई है, वह अनुमानित है। अगर यह अनुमान सही साबित होता है, तो इस सोने की मात्रा से पाकिस्तान अपने बड़े हिस्से का विदेशी कर्ज पूरी तरह चुका सकता है।