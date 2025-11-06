मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    कंगाल 'पाकिस्तान' की चमकी किस्मत, मिला 56.34 लाख करोड़ रुपये का खजाना! माफ हो सकता है पूरा कर्जा

    Pakistan Gold Reserve: पाकिस्तानी लंबे समय से कंगाली के जाल में फंसा है। हालांकि अब उसकी दिक्कतें दूर हो सकती हैं, जहां खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के तरबेला डैम की मिट्टी में उसे एक विशाल गोल्ड भंडार मिला है। इसकी कीमत भारतीय करेंसी में 56.34 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 01:13:45 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 01:13:45 PM (IST)
    कंगाल 'पाकिस्तान' की चमकी किस्मत, मिला 56.34 लाख करोड़ रुपये का खजाना! माफ हो सकता है पूरा कर्जा
    पाकिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मिला विशाल गोल्ड भंडार

    HighLights

    1. पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से लगातार आर्थिक तंगी से जूझ रहा
    2. खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के तरबेला डैम की मिट्टी में मिला विशाल गोल्ड भंडार
    3. प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार है एयर कराची

    डिजिटल डेस्क। पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से लगातार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। देश की कमजोर अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी सबके सामने हैं। यही नहीं, विदेशी कर्ज का बोझ भी पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल बना हुआ है। लेकिन अब उसकी यह मुसीबत खत्म हो सकती है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान में एक विशाल गोल्ड भंडार (Gold Reserve) की खोज हुई है, जिसकी कीमत लाखों करोड़ रुपये आंकी जा रही है।

    कहां मिला सोने का भंडार

    पाकिस्तान में यह गोल्ड रिजर्व खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के तरबेला डैम की मिट्टी में मिला है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस भंडार की अनुमानित कीमत लगभग 636 अरब डॉलर (लगभग 56.34 लाख करोड़ रुपये) है। गोताखोरों ने बांध के अंदर से मिट्टी के सैंपल इकट्ठा किए, जिन्हें लैब में जांचा गया। टेस्टिंग के बाद मिट्टी में सोने की पर्याप्त मात्रा की पुष्टि हुई है। हालांकि जो इसकी कीमत बताई गई है, वह अनुमानित है। अगर यह अनुमान सही साबित होता है, तो इस सोने की मात्रा से पाकिस्तान अपने बड़े हिस्से का विदेशी कर्ज पूरी तरह चुका सकता है।


    प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार है एयर कराची

    इस परियोजना को पाकिस्तान जल एवं विद्युत विकास प्राधिकरण (WAPDA) के सामने पेश किया गया है। यदि WAPDA इसे नहीं लेती, तो एयर कराची कंपनी ने इस प्रोजेक्ट में निवेश कर सोना निकालने और देश को सौंपने की पेशकश की है। इसको लेकर एयर कराची ने हॉलैंड, एम्स्टर्डम और कनाडा के ड्रेजिंग विशेषज्ञों और साझेदारों से शुरुआती बातचीत भी कर ली है। सरकार की मंजूरी मिलते ही कंपनी काम शुरू करने के लिए तैयार है।

    शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को भी बताया गया

    इस मामले को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल असीम मुनीर को औपचारिक रूप से सूचित कर दिया गया है। बता दें कि पाकिस्तान में इससे पहले मार्च में भी विशाल गोल्ड भंडार मिला था। तब पंजाब प्रांत में सिंधु नदी के किनारे लगभग 80,000 करोड़ रुपये मूल्य का स्वर्ण भंडार मिलने की खबर आई थी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.