सावन महीने में देश ने एक नई उपलब्धि हासिल की, ग्रीस में चंद्रयान की सफलता पर बोले पीएम मोदी

PM Modi in Greece: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथेंस में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। चांद पर तिरंगा फरहाकर भारत ने दुनिया अपनी क्षमताओं से अवगत कराया है। दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं।

#WATCH | Athens, Greece | PM Narendra Modi says, "The Moon is a hot topic these days, so I will give one example by linking it to the Moon. In the last 9 years, the roads built in villages in India are of a total distance that can cover the distance between the Earth and the… pic.twitter.com/USZZkdYZXr

— ANI (@ANI) August 25, 2023

ग्रीस और भारत के संबंध सदियों पुराना

पीएम मोदी ने कहा कि ग्रीस और भारत के संबंध सदियों से हैं। ये रिश्ते सभ्यता और संस्कृति के हैं। दोनों देशों ने एक-दूसरे बहुत कुछ सीखा और सिखाया है। उन्होंने कहा, 'मैं ग्रीस के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। अभी जब यहां जंगलों में आग लगी को बहुत मुश्किल खड़ी हो गई थी। संकट की इस घड़ी में भारत ग्रीस के लोगों के साथ खड़ा है।'

#WATCH | PM Narendra Modi met Greek researcher, musician and friend of India, Konstantinos Kalaitzis, in Athens. MEA Spokesperson Arindam Bagchi tweets, "PM appreciated Konstantinos Kalaitzis's affection for India and his passion for Indian music and dance. They discussed the… pic.twitter.com/GF9s2q7CcP — ANI (@ANI) August 25, 2023

कोरोना काल में दवाओं की सप्लाई चेन जारी रही

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'कोरोना काल के दौरान भारतीय दवाओं ने सप्लाई चेन जारी रखी। मेड इन इंडिया वैक्सीन ने करोड़ों लोगों की जान बचाई। कोरोना काल में गुरुद्वारों में लंगर लगे, मंदिरों में भंडारे लगे। एक समाज के रूप में भारत द्वारा किया गया कार्य ही हमारे संस्कार हैं।'