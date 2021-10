PM Modi Italy Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वेटिकन सिटी में कैथोलित ईसाई धर्म के सर्वोच्च नेता पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का न्यौता भी दिया। अगर पोप यह इनविटेशन स्वीकार करते हैं, तो उनकी पहली भारत यात्रा होगी। इससे पहले पोप जॉन पॉल-II साल 1999 में भारत आए थे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने प्रधानमंत्री मोदी के पोप फ्रांसिस से मिलने पर स्वागत किया। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि यह खुशी की बात है कि पीएम अन्य राष्ट्रों के प्रमुखों से मिल रहे हैं। हमारे देश का मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं।

Had a very warm meeting with Pope Francis. I had the opportunity to discuss a wide range of issues with him and also invited him to visit India. @Pontifex pic.twitter.com/QP0If1uJAC

इटली में प्रवासी भारतीयों से की बातचीत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इटली में प्रवासी भारतीयों से बातचीत भी की। उन्होंने उनकी कुछ फोटोज ट्विटर पर शेयर भी की। लिखा कि रोम में बीती शाम, इटली के प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत अच्छी रहीं। कई विषयों पर उनके विचारों को सुनना शानदार अनुभव रहा। सनातन धर्म संघ के अध्यक्ष स्वामिनी हंसानंद गिरि ने कहा, पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात दिल छू लेने वाली रहीं। उन्होंने कहा, इटली में हिंदू होना आसान नहीं है, लेकिम मोदी से मिलना हमारे लिए सम्मान की बात है।

In Rome last evening, I had a great interaction with members of the Indian diaspora in Italy, those who are studying about India and those who have developed a close bond with our nation over the years. It was wonderful to hear their views on diverse topics. pic.twitter.com/D2jq845R7D

— Narendra Modi (@narendramodi) October 30, 2021