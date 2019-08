इस्लामाबाद। पाकिस्तान में अखंड भारत के पोस्टर लगे मिलने के बाद पाकिस्तानियों में बौखलाहट बढ़ गई है। वे सिर पीट रहे हैं कि आखिर भारत की तारीफ करने वाले ये पोस्टर पाकिस्तान में आए कैसे। दरअसल, भारत सरकार ने कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए कश्मीर में धारा 370 को खत्म कर दिया है। इसे लेकर पहले राज्यसभा में और फिर लोकसभा में सांसदों ने चर्चा की थी। इसी कड़ी में शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा था- आज कश्मीर लिया है, कल कल बलूचिस्तान और पीओके भी ले लेंगे। मुझे विश्वास है कि हिंदुस्तान के पीएम अखंड भारत का सपना पूरा करेंगे।

संजय राउत के बयान वाले पोस्टर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के मुख्यालय के सामने लगाए गए हैं। पाकिस्तानी नागरिक इस पोस्टर्स को देखकर सिर पीट रहे हैं। एक पाकिस्तानी नागरिक साजिद ने कहा कि हम कहां जा रहे हैं। हमारे मुल्क में, हमारे ही शहर में, हमारी ही आंखों के सामने, अपने पोस्टर लगा रहे हैं लेकिन हम लोग सो रहे हैं। जहां तक मेरी नजर जा रही है, वहां तक ये पोस्टर लगे हुए हैं। आप लोग भी देख सकते हैं कि इस्लामाबाद की सड़कों पर ये पोस्टर लगे हैं।

Nothing can be more embarrassing for Pakistan. Posters all over #Islamabad with 'Maha Bharat : A Step Forward' written on it. Quoting @ANI tweet of @rautsanjay61 on Jammu and Kashmir full integration with India. And Balochistan as next goal. Says, Akhand Bharat would come true. pic.twitter.com/B8rJU5G79y

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 6, 2019