लॉस एंजिल्‍स। ईरान की रेवोलुशनरी गार्ड्स के शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के बादल छा गए हैं। बीते शुक्रवार को अमेरिकी ड्रोन ने एक मिसाइल हमले में बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरानी जनरल और कुद्स बलों के मुखिया कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। इसके बाद ईरान ने सुलेमानी की मौत का बदला लेने की बात कही है। ईरान की धमकी को देखते हुए हॉलीवुड एक्‍ट्रेस रोज मैकगोवॉन ने ईरानी से सुलेमानी की हत्‍या के बाद ईरान से माफी मांगी है।

उन्‍होंने ट्वीट किया- 'प्‍यारे ईरान, अमेरिका ने आपके देश, आपके झंडे और आपके लोगों का अपमान किया है। 52 प्रतिशत हम आपसे इसकी माफी मांगते हैं। हमें आपके देश के साथ शांति चाहिए। हमें एक आतंकी शासन ने बंधक बनाकर रखा है। हम नहीं जानते हैं कि यहां से कैसे भागकर निकलें। प्‍लीजें, हमें मत मारना। रोज ने एक और ट्वीट किया- वह और अमेरिकी सैनिकों को मरते हुए नहीं देख सकती हैं। हालांकि, रोज के इस ट्वीट के बाद ट्रंप के समर्थकों और आलोचकों ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया है। इस पर अपने बयान का बचाव करते हुए रोज ने कहा कि वह आगे और खून-खराबा से बचना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि वह ईरान के साथ नहीं हैं, लेकिन वह निश्चिततौर पर अमेरिका के साथ भी नहीं हैं।

Dear #Iran, The USA has disrespected your country, your flag, your people. 52% of us humbly apologize. We want peace with your nation. We are being held hostage by a terrorist regime. We do not know how to escape. Please do not kill us. #Soleimani pic.twitter.com/YE54CqGCdr

