अब कुछ ही घंटो बाद ब्रिटेन के अरबपति और वर्जिन गेलेक्टिक के संस्थापक रिचर्ड ब्रैनसन भारतीय मूल की सिरीशा बांदला व अन्य 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। 1 जुलाई को रिचर्ड ब्रैनसन ने अपने अंतरिक्ष मिशन की घोषणा की थी। और इसकी लाॅन्चिंग के लिए 11 जुलाई यानी आज की तारीख तय की गई थी। अगर रिचर्ड का यह मिशन सफल होता है तो वह अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अरबपति होगें। जानकारी के लिए आपको बतादें कि अमेजन के पूर्व सीईओ जेफ बेजोस ने नौ दिन बाद 20 जुलाई को अंतरिक्ष के लिए अपनी उड़ान की घोषड़ा की है।

रिचर्ड ब्रैनसन के पूर्वज भारत में निवास करते थे

दिसंबर 2019 में रिचर्ड ब्रैनसन ने मुंबई से लंदन के लिए वर्जिन अटलांटिक की उड़ान के शुभारंभ पर एक प्रेस काॅन्फ्रेंस में भारत के साथ अपने संबंधो का खुलाता करते हुए कहा था कि एक डीएनए परीक्षण से पता चला है कि उनके कुछ पूर्वज भारतीय मूल के थे। उस समय उन्होनें अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से यह तक कहा था कि ‘‘मुंबई में वर्जिन अटलांटिक के नए मार्ग का जश्न मनाने के लिए भारत में होना और हमारे बिजनेस के लिए आनन्द महिन्द्रा में शामिल होना एक अच्छा निर्णय है। हमने अपने परदादा की पत्नी जो भारतीय थी उनके नाम पर आरिया नाम के अपने नए फ्लाइंग आइकन का भी उद्घाटन किया है।

संवाददाताओं से सर रिचर्ड ने कहा था कि‘‘ मुझे पता था कि भारत में मेरी पिछली पीढ़ियां रह रही थीं, लेकिन यह बात नहीं पता थी कि हमारे संबध इतने ज्यादा मजबूत थे। भारत से संबध को लेकर पता चला कि 1793 से हमारी चार पीढ़ियां यहां तमिलनाडू के कुड्डालोर में रह रही थीं यहां मेरी एक आरिया नाम की परदादी रहती थीं इनकी शादी मेरे परदादा जी से हुई थी, जो ब्रिटेन के नागरिक थे। आगे उन्होनें कहा कि ‘‘जब भी मैं किसी भारतीय से मिलता हूॅं तो उनसे कहता हॅूं कि हम रिश्तेदार भी हो सकते हैं।

I’ve always been a dreamer. My mum taught me to never give up and to reach for the stars. On July 11, it’s time to turn that dream into a reality aboard the next @VirginGalactic spaceflight https://t.co/x0ksfnuEQ3 #Unity22 pic.twitter.com/GWskcMSXyA

— Richard Branson (@richardbranson) July 1, 2021