रूस ने यूक्रेन पर लगाया पुतिन की हत्‍या के प्रयास का आरोप, कहा- ड्रोन हमला विफल

रूस ने आज आरोप लगाया कि यूक्रेन द्वारा राष्ट्रपति पुतिन की हत्या के प्रयास किए गए। यह भी कहा गया है कि यह एक "आतंकवादी हमला" था। साथ ही दावा किया गया है कि उसने पुतिन के आवास पर ड्रोन मार गिराया। क्रेमलिन ने बुधवार को कहा कि उसने यूक्रेन द्वारा लॉन्च किए गए दो ड्रोन को मार गिराया और कीव पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

दूसरी तरफ, क्रेमलिन पर रूस के ड्रोन हमले के आरोपों पर यूक्रेन ने कहा कि रूस बड़े पैमाने पर आतंकी हमले की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन एक विशेष रूप से रक्षात्मक युद्ध छेड़ रहा है और रूसी संघ के क्षेत्र पर लक्ष्यों पर हमला नहीं करता है।

क्रेमलिन ने बुधवार को कहा कि उसने यूक्रेन द्वारा लॉन्च किए गए दो ड्रोन को मार गिराया और कीव पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया। क्रेमलिन ने कहा, "आज रात कीव शासन ने मानव रहित हवाई वाहनों से रूसी संघ के राष्ट्रपति के क्रेमलिन आवास पर हमला करने का प्रयास किया। दो मानवरहित हवाई वाहनों को क्रेमलिन की ओर निशाना बनाया गया था।

हम इन कार्रवाइयों को एक सुनियोजित आतंकवादी कार्रवाई और रूसी संघ के राष्ट्रपति के जीवन पर एक प्रयास के रूप में देखते हैं। पुतिन घायल नहीं हुए और उसके बलों ने बिना किसी हताहत के ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन से मलबा "क्रेमलिन के क्षेत्र में गिर गया।

#WATCH | Russia today alleged that there were attempts by Ukraine to assassinate President Putin, saying it was a "terrorist attack" while claiming it shot down drones over the residence of Putin (Video: Russia's RT news) pic.twitter.com/6b7jkeYluT — ANI (@ANI) May 3, 2023

#BREAKING Kremlin says Kyiv attempted an assassination of Putin pic.twitter.com/GByUobxkaD — AFP News Agency (@AFP) May 3, 2023

#UPDATE The Kremlin said on Wednesday it shot down two drones launched by Ukraine and accused Kyiv of attempting to kill Russian President Vladimir Putin ➡️ https://t.co/Dumvu5Qg9t pic.twitter.com/qJrlYjbmap — AFP News Agency (@AFP) May 3, 2023

Posted By: Navodit Saktawat