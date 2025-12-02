पुतिन के भारत दौरे से पहले सबसे बड़ी डील की तैयारी, रूसी संसद में रक्षा समझौते पर आज मतदान

डिजिटल डेस्क। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले दोनों देशों के बीच एक बड़े रक्षा समझौते को मंजूरी देने की तैयारी तेज हो गई है। रूस की संसद का निचला सदन ड्यूमा मंगलवार को भारत-रूस पारस्परिक रसद आदान-प्रदान (RELOS) समझौते पर मतदान करेगा। इस डील से दोनों देशों के रक्षा सहयोग को नई मजबूती मिलेगी और रणनीतिक रिश्ते और गहरे होंगे।

RELOS समझौते की आवश्यकता संयुक्त सैन्य अभ्यासों, मानवीय सहायता, आपदा राहत और अन्य सैन्य गतिविधियों के दौरान आपसी समन्वय को सरल और प्रभावी बनाने के लिए महसूस की गई थी। इस पर भारत के राजदूत विनय कुमार और तत्कालीन उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन ने 18 फरवरी 2025 को मॉस्को में हस्ताक्षर किए थे।