Russia Ukraine Conflict: एत तरफ यूक्रेन और रुस के बीच युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ पश्चिमी देश अपनी आर्थिक ताकत दिखाने में जुट गये हैं। समाचर एजेंसी AFP के मुताबिक ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा है कि ब्रिटेन रुस के 5 बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही रुस के तीन 'हाई नेट वर्थ वाले व्यक्तियों' पर प्रतिबंध लगाये गये हैं। इससे पहले पीएम जॉनसन ने मंगलवार को सुरक्षा प्रमुख के साथ बैठक के बाद वादा किया कि रूस के खिलाफ ब्रिटेन सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा। उन्होंने दावा किया कि ये प्रतिबंध रूस को बहुत प्रभावित करेंगे। वहीं आक्रमण की स्थिति में हम और भी कड़े कदम उठाएंगे।

#UPDATE Britain on Tuesday slapped sanctions on five Russian banks and three billionaires, in what Prime Minister Boris Johnson called "the first barrage" of measures in response to the Kremlin's actions in #Ukraine https://t.co/bjdOioYiIc

— AFP News Agency (@AFP) February 22, 2022