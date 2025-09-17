Russia-Ukraine War: रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, 100 ड्रोन और 150 बम दागे; अमेरिका ने दी हथियार सहायता

एजेंसी, नईदिल्ली: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में हिंसा और तेज (Russia Ukraine War Update) हो गई है। मंगलवार को रूसी सेना ने यूक्रेन के जपोरिजिया शहर पर भीषण हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हमले में रूस ने 100 से अधिक ड्रोन और 150 ग्लाइड बम दागे। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की (Volodymyr Zelenskyy) ने दावा किया कि हाल के दो हफ्तों में रूस ने 3,500 से अधिक ड्रोन, 2,500 शक्तिशाली ग्लाइड बम और करीब 200 मिसाइलें यूक्रेन पर दागी हैं।

जेलेंस्की की चेतावनी और मांग (Volodymyr Zelenskyy's Warning) जेलेंस्की ने टेलीग्राम पर लिखा कि अब समय आ गया है कि यूरोप बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली तैयार करे। उन्होंने कहा कि जब तक रूस को भारी नुकसान नहीं होगा, खासकर आर्थिक नुकसान, तब तक वह कूटनीति और युद्ध के अंत से बचेगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने यूरोपीय नेताओं से एयर डिफेंस की तकनीक और समर्थन की मांग की।