Russia Ukraine War Live: यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के लिए दिन-ब-दिन खतरा बढ़ता जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने वहां फंसे भारतीय छात्रों के लिए ताजा एडवाइजरी जारी की है, जिसमें छात्रों से कहा गया है कि खारकीव से जितनी जल्दी हो सके, निकल जाएं। उन्हें किसी भी सूरत में शाम 6 बजे तक (यूक्रेन के समयानुसार) Pisochyn, Bezlyudovka & Babaye के सेट्लमेंट में पहुंचने को कहा गया है। माना जा रहा है कि रुस जल्द ही खारकीव में अंतिम और बड़ा हमला करने वाला है।

Embassy of India in Ukraine issues an urgent advisory to Indian nationals in Kharkiv

Must leave Kharkiv immediately, proceed to Pisochyn, Bezlyudovka & Babaye as soon as possible. They must reach these settlements by 1800 hrs (Ukrainian time) today, it reads pic.twitter.com/ko4JGcPfmY

— ANI (@ANI) March 2, 2022