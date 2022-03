Russia Ukraine War Videos: यूक्रेन के खिलाफ रूस का हमला तेज हो गया है। दोनों देशों के बीच कई खबर मीडिया की सुर्खियों में है। इस बीच सोशल मीडिया पर कई वीडियोज और फोटो वायरल हो रहे हैं। जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। इसमें कई वीडियो झकझोर देने वाले हैं। जबकि कुछ ने लोगों को हंसने के लिए मजबूर कर दिया है। आइए देखतें हैं वायरल वीडियो और तस्वीरों को।

रूसी टैंक चुराकर भागा यूक्रेनी किसान

एक वीडियो सामने आया है। जिसमें दावा किया गया है कि यूक्रेन का एक किसान रूस की सेना का टैंक ले भागा। ट्रैक्टर की सहायता से रूसी टैंक की चोरी के लिए यूजर्स किसान की जमकर तारीफ कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में यूक्रेन के राजदूत Olexander Scherba ने ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर किया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा कि अगर सच है, तो शायद किसी किसान द्वारा चुराया गया पहला टैंक है। यूक्रेनियर वास्तव में मजबूत हैं।

मारे गए 70 यूक्रेनी सैनिक

रूस की सेना के हमले से 70 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। अर्टलरी से Okhtyrka में स्थिति मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया था। पत्रकार Victor Kovalenko ने इस वीडियो को शेयर किया है। उन्होंने कहा कि रूसी बैलिस्टिक मिसाइल से टकराने के बाद का पहला वीडियो में से एक है। यह पुतिन का अपने असफल ब्लिट्जक्रेग का बदला है।

Here is one of the first videos from #Okhtyrka military base in northeast #Ukraine's #Sumy province after it was hit last night with the Russian ballistic missile. Base ruined, at least 70 soldiers died. This is Putin's revenge for his failing blitzkrieg. pic.twitter.com/srWG1j0zcB

