    जहां ठंड का मतलब है मौत! रूस का वो शहर जहां एक मिनट की लापरवाही बना सकती है 'बर्फ की मूर्ति'

    World Coldest City: दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जिसकी तुलना में भारत की ठंड कुछ भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं रूस के साखा गणराज्य की राजधानी याकुत्स्क ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 18 Dec 2025 04:10:26 PM (IST)Updated Date: Thu, 18 Dec 2025 04:10:26 PM (IST)
    याकुत्स्क: दुनिया का सबसे ठंडा शहर (फोटो- रॉयटर्स)

    1. भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर जारी है
    2. याकुत्स्क को माना जाता है दुनिया का सबसे ठंडा शहर
    3. यहां के लोगों को फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ती है

    डिजिटल डेस्क। भारत में जहां कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर जारी है, वहीं दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जिसकी तुलना में हमारी ठंड कुछ भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं रूस के साखा गणराज्य की राजधानी याकुत्स्क की, जिसे दुनिया का सबसे ठंडा शहर माना जाता है। पूर्वी साइबेरिया में स्थित इस शहर में वर्तमान में तापमान माइनस 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है।

    जमा देने वाली हाड़ कंपाती ठंड

    याकुत्स्क में सर्दियों का जीवन किसी चुनौती से कम नहीं है। द मिरर की एक रिपोर्ट के अनुसार, यहां तापमान अक्सर -40 से -50 डिग्री के बीच रहता है। जनवरी 2023 में तो इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, जब पारा -62°C तक गिर गया था। यहां की ठंड इतनी घातक है कि जरा सी लापरवाही बरतने पर इंसान कुछ ही मिनटों में जम सकता है। जब लोग घर से बाहर निकलते हैं, तो बर्फीली हवा फेफड़ों में चुभती है और सांस लेना तक दूभर हो जाता है।


    नहीं पड़ती फ्रिज की जरूरत

    यहां की सबसे दिलचस्प बात यह है कि सर्दियों में लोगों को मांस या मछली सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाहर रखी चीजें कुछ ही सेकंड में पत्थर जैसी जम जाती हैं। गर्मियों में यहां का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन सर्दियों का मौसम पूरी तरह अलग होता है। यहां पर रहने के लोग विशेष तैयारी करते हैं।

    लोग पहनते हैं ऊन से बने भारी-भरकम कोट

    लोग ठंड से बचने के लिए ऊंट की ऊन से बने भारी-भरकम कोट और कपड़ों की कई परतें पहनते हैं, साथ ही शरीर को गर्म रखने के लिए दिन भर में कई बार गर्म चाय का सेवन करते हैं। इसके अलावा बाहर निकलते समय चेहरे और गले को पूरी तरह ढका जाता है ताकि 'कोल्ड शॉक' से बचा जा सके।

