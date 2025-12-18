जहां ठंड का मतलब है मौत! रूस का वो शहर जहां एक मिनट की लापरवाही बना सकती है 'बर्फ की मूर्ति'

डिजिटल डेस्क। भारत में जहां कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर जारी है, वहीं दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जिसकी तुलना में हमारी ठंड कुछ भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं रूस के साखा गणराज्य की राजधानी याकुत्स्क की, जिसे दुनिया का सबसे ठंडा शहर माना जाता है। पूर्वी साइबेरिया में स्थित इस शहर में वर्तमान में तापमान माइनस 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है।

जमा देने वाली हाड़ कंपाती ठंड याकुत्स्क में सर्दियों का जीवन किसी चुनौती से कम नहीं है। द मिरर की एक रिपोर्ट के अनुसार, यहां तापमान अक्सर -40 से -50 डिग्री के बीच रहता है। जनवरी 2023 में तो इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, जब पारा -62°C तक गिर गया था। यहां की ठंड इतनी घातक है कि जरा सी लापरवाही बरतने पर इंसान कुछ ही मिनटों में जम सकता है। जब लोग घर से बाहर निकलते हैं, तो बर्फीली हवा फेफड़ों में चुभती है और सांस लेना तक दूभर हो जाता है।