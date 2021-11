रूसी राष्ट्रपति अगले महीने 6 दिसंबर को भारत दौरे पर आ रहे हैं। रुसी दूतावास ने ट्वीट कर इसकी पुष्टि की है। इस यात्रा के महत्‍व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साल यह पुतिन की दूसरी विदेशी यात्रा होगी। भारत के चीन के साथ बिगड़ते संबंध और अमेरिका से बढ़ती नजदीकी को देखते हुए इस यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा से उन कयासों पर भी विराम लगेगा, जिसमें कहा जा रहा था कि भारत अमेरिका की बढ़ती निकटता, क्वाड की सदस्यता, चीन के साथ बढ़ते तनाव आदि के कारण भारत-रूस के द्विपक्षीय संबंध शिथिल हो गए हैं। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच पहले 2+2 वार्ता होगी। उसके बाद पीएम मोदी और पुटिन की वार्ता होगी। यह दोनों देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

Russian President Vladimir Putin will visit India on Dec 6, 2021. During the negotiations with PM Narendra Modi, it is planned to discuss further development of relations of the special and privileged strategic partnership between the two countries: Russian Embassy pic.twitter.com/0hO2FcY12L

— ANI (@ANI) November 26, 2021