पूर्व मिस स्विट्जरलैंड फाइनलिस्ट की हत्या पर चौंकाने वाला खुलासा, पति ने बॉडी पार्ट्स को ब्लेंडर में पीसा

डिजिटल डेस्क। मिस स्विटजरलैंड की पूर्व फाइनलिस्ट क्रिस्टीना जोक्सिमोविच की जघन्य हत्या का राज खुल गया है। इस मामले में उनके पति थॉमस पर दोष सिद्ध हुआ है। स्विस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने पहले क्रिस्टीना की गला घोंटकर हत्या की और फिर अत्यंत क्रूरता दिखाते हुए उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और कोर्ट के दस्तावेजों के अनुसार, मॉडल के शरीर को जिगसॉ चाकू और गार्डन वाली कैंची से काटा गया था।

सबसे दहलाने वाला खुलासा यह हुआ कि थॉमस ने शरीर के हिस्सों को काटने के बाद, उन्हें एक इंडस्ट्रियल ब्लेंडर में डालकर प्यूरी की तरह बना दिया था। इसके अलावा, कुछ बचे हुए हिस्सों को एक केमिकल सॉल्यूशन में घोला गया था। जांचकर्ताओं ने बाद में ब्लेंडर, साथ ही मांसपेशियों के मसल टिशू से जुड़े स्किन फ्लैप और हड्डी के टुकड़े बरामद किए।

भयावह काम करते हुए यूट्यूब वीडियो देख रहा था थॉमस न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, थॉमस ने इस दौरान अपनी पत्नी के हिप जॉइंट्स तोड़े, कई अंग हटा दिए, उसकी रीढ़ की हड्डी काट दी और आखिर में उसका सिर काट दिया। कोर्ट के दस्तावेजों में यह भी दर्ज है कि वह यह भयावह कार्य करते समय अपने फोन पर यूट्यूब वीडियो देख रहा था। इस दंपति की दो बेटियां हैं बता दें कि शुरुआत में थॉमस ने दावा किया था कि उसने अपनी पत्नी को मृत पाया, लेकिन बाद में उसने स्वीकार किया कि उसने सेल्फ डिफेंस में अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। हालांकि, पुलिस ने कोर्ट में कहा कि उसने इस अपराध को करने के बाद बहुत ज्यादा क्रिमिनल एनर्जी, हमदर्दी की कमी और बेरहमी दिखाई।