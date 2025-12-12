खौफनाक मंजर... 15 हजार फीट पर बड़ा स्काईडाइविंग हादसा,कूदने से पहले ही खुला पैराशूट, हवा में लटका रहा डाइवर

डिजिटल डेस्क। ऑस्ट्रेलिया में स्काईडाइविंग के दौरान एक ऐसा हादसा सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। 15 हजार फीट की ऊंचाई पर छलांग लगाने से ठीक पहले एक स्काईडाइवर का पैराशूट अचानक खुल गया। पैराशूट के समय से पहले खुलने के कारण वह विमान के पिछले हिस्से में फंस गया और हवा में लटकता रह गया। इसी दौरान एक तेज झटके से साथ मौजूद कैमरामैन भी विमान से नीचे गिर गया।

यह घटना सितंबर महीने की बताई जा रही है, लेकिन जांच पूरी होने के बाद हाल ही में इसका वीडियो जारी किया गया है। यह स्टंट केर्न्स के दक्षिण में किया जा रहा था। राहत की बात यह है कि कैमरामैन और स्काईडाइवर दोनों इस हादसे में सुरक्षित बच निकले।