    खौफनाक मंजर... 15 हजार फीट पर बड़ा स्काईडाइविंग हादसा,कूदने से पहले ही खुला पैराशूट, हवा में लटका रहा डाइवर

    ऑस्ट्रेलिया में स्काईडाइविंग के दौरान एक ऐसा हादसा सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। 15 हजार फीट की ऊंचाई पर छलांग लगाने से ठीक पहले एक स्काईडाइवर का पैराशूट अचानक खुल गया। पैराशूट के समय से पहले खुलने के कारण वह विमान के पिछले हिस्से में फंस गया और हवा में लटकता रह गया।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Fri, 12 Dec 2025 09:38:28 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 09:38:28 AM (IST)
    1. 15 हजार फीट पर बड़ा स्काईडाइविंग हादसा
    2. पैराशूट विमान में फंस गया, हवा में लटकता रहा
    3. यह घटना सितंबर महीने की बताई जा रही है

    डिजिटल डेस्क। ऑस्ट्रेलिया में स्काईडाइविंग के दौरान एक ऐसा हादसा सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। 15 हजार फीट की ऊंचाई पर छलांग लगाने से ठीक पहले एक स्काईडाइवर का पैराशूट अचानक खुल गया। पैराशूट के समय से पहले खुलने के कारण वह विमान के पिछले हिस्से में फंस गया और हवा में लटकता रह गया। इसी दौरान एक तेज झटके से साथ मौजूद कैमरामैन भी विमान से नीचे गिर गया।

    यह घटना सितंबर महीने की बताई जा रही है, लेकिन जांच पूरी होने के बाद हाल ही में इसका वीडियो जारी किया गया है। यह स्टंट केर्न्स के दक्षिण में किया जा रहा था। राहत की बात यह है कि कैमरामैन और स्काईडाइवर दोनों इस हादसे में सुरक्षित बच निकले।


    स्टंट शुरू होने से पहले बिगड़ा पूरा प्लान

    स्काईडाइविंग टीम का उद्देश्य 15,000 फीट की ऊंचाई पर 16 पैराशूटिस्टों के साथ हवा में एक खास फॉर्मेशन बनाना था। लेकिन जैसे ही पहला डाइवर विमान के दरवाजे के पास पहुंचा, कुछ ही सेकंड में सब कुछ गड़बड़ा गया और पूरी टीम की योजना धरी रह गई।

    वीडियो में दिखा डरावना पल

    ऑस्ट्रेलियाई ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो द्वारा साझा किए गए वीडियो में साफ दिखता है कि गेट के पास आते ही स्काईडाइवर का रिजर्व पैराशूट विमान के विंग फ्लैप में फंसकर अचानक सक्रिय हो गया। झटके से वह विमान की पूंछ की तरफ उछल गया और हजारों फीट की ऊंचाई पर हवा में लटक गया।

    सुरक्षित उतरा

    इसके बाद नारंगी रंग का पैराशूट विमान की पूंछ से उलझ गया। स्काईडाइवर के पैर भी टकरा गए, लेकिन उसने स्थिति संभालते हुए अपना मुख्य पैराशूट खोला और आखिरकार सुरक्षित रूप से जमीन पर उतरने में कामयाब रहा।

