    Statue of Liberty Replica Collapses: ब्राजील के गुआइबा शहर में सोमवार, 15 दिसंबर 2025 को आए शक्तिशाली तूफान ने शहर की एक प्रमुख पहचान को नुकसान पहुंचाया। तेज हवाओं के चलते न्यूयार्क स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की प्रतिकृति जमीन पर गिर गई। हावन रिटेल स्टोर की पार्किंग में लगी इस विशाल मूर्ति के गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 16 Dec 2025 04:33:49 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 16 Dec 2025 04:33:49 PM (IST)
    तिनके की तरह ढह गई 40 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका, ब्राजील में तूफान का कहर
    ब्राजील में गिरी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका (फोटो- X/@sentdefender)

    1. गिरते ही स्टैच्यू का सिर कई टुकड़ों में टूटा
    2. घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं
    3. हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

    डिजिटल डेस्क: ब्राजील के गुआइबा शहर में सोमवार, 15 दिसंबर 2025 की दोपहर आए भीषण तूफान ने भारी तबाही मचाई। इस दौरान तेज हवाओं की चपेट में आकर लगभग 40 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका गिर (Statue of Liberty Replica Collapses) गई। यह मूर्ति अमेरिका के न्यूयार्क शहर में स्थित प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की प्रतिकृति थी। स्थानीय प्रशासन के अनुसार, इस हादसे में किसी भी व्यक्ति के घायल होने या जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है।

    यह स्टैच्यू गुआइबा में स्थित हावन कंपनी के एक बड़े रिटेल स्टोर की पार्किंग में, एक फास्ट-फूड आउटलेट के पास स्थापित की गई थी। दोपहर के समय अचानक तेज आंधी और तूफान आया, जिससे तेज हवाएं सीधे मूर्ति से टकराईं और कुछ ही पलों में यह विशालकाय ढांचा जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही मूर्ति का सिर कई हिस्सों में टूटकर बिखर गया, जिससे पूरा क्षेत्र क्षतिग्रस्त दिखाई देने लगा।


    करीब सात मंजिला ऊंचाई वाली यह प्रतिकृति पार्किंग एरिया की पहचान मानी जाती थी। घटना के वक्त पार्किंग स्थल के आसपास कई वाहन खड़े थे, लेकिन लोगों की सतर्कता के कारण सभी वाहन समय रहते हटा लिए गए। इसी वजह से किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई।

    इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मूर्ति को गिरते हुए साफ देखा जा सकता है। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार, ब्राजील में हावन कंपनी के कई स्टोर्स के बाहर इस तरह की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की प्रतिकृतियां लगी हुई हैं।

    हावन कंपनी ने जानकारी दी है कि इस मूर्ति की कुल ऊंचाई 114 फीट थी, जिसमें से 78 फीट का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जबकि 36 फीट ऊंचा आधार, जिस पर मूर्ति स्थापित थी, सुरक्षित बना हुआ है।

