सर्बिया के बेलग्रेड में बुधवार को 14 वर्षीय छात्र ने कक्षा में अंधाधुंध फायरिग कर आठ बच्चों सहित नौ लोगों की हत्या कर दी। मरने वाले में एक गार्ड भी शामिल है। गोलीबारी में शिक्षक और छह बच्चे घायल हुए हैं। यह गोलीबारी व्लादिस्लाव रिबनिकर प्राथमिक विद्यालय में हुई है। आरोपित सातवीं का छात्र है। पुलिस ने बताया कि सुबह 8.40 बजे स्कूल में गोलीबारी की सूचना मिली थी। किशोर को स्कूल कैंपस से ही पकड़ लिया गया। घायल शिक्षक और बच्चों का इलाज चल रहा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उसका नाम केके है।

उसने वारदात को पिता के बंदूक से अंजाम दिया था। एक अभिभावक मिलान मिलोसेविक ने कहा कि उनकी बेटी भी उसी कक्षा में मौजूद थी। वह किसी तरह जान बचाकर भागने में सफल रही। उन्होंने कहा कि छात्र ने पहले शिक्षक को गोली मारी थी। उसके बाद अंधाधुंध फायरिग करने लगा।

लड़कियों ने बताया कि गोली चलाने वाला लड़का बेहद शांत और पढ़ने में बहुत अच्छा था। उसने हाल ही में दाखिला लिया था। एक बच्ची जो पास स्थित हाई स्कूल में पढ़ती है, ने बताया कि बच्चे स्कूल से बाहर भाग रहे थे। वे चिल्ला रहे थे। बड़ी संख्या में परिजन भी वहां मौजूद थे। वे घबराए हुए थे।

गौरतलब है अमेरिका की तुलना में सर्बिया में सामूहिक गोलीबारी बहुत ही कम देखने को मिलती है। यहां बंदूक रखने को लेकर बेहद सख्त कानून है। हाल की वर्षों में स्कूल में इस तरह की पहली घटना है। इससे पहले 2013 में सामूहिक गोलीबारी हुई थी जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी।

#UPDATE Eight students and a security guard were killed during a school shooting in the Serbian capital of Belgrade on Wednesday, the interior ministry said, as police arrested a teenage student suspected of carrying out the attack.https://t.co/cYOh4PdM7A

— AFP News Agency (@AFP) May 3, 2023