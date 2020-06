21 जून को साल का पहला और सबसे बड़ा सूर्यग्रहण Surya Grahan 2020 हुआ। इस ग्रहण को देश ही नहीं बल्कि दुनियाभर में लोगों ने देखा। इस दौरान राजस्थान के अलावा देश के कुछ राज्यों में पूर्ण ग्रहण हुआ और Ring Of Fire का खूबसूरत नजारा भी देखा गया। सुबह से शुरु हुआ यह ग्रहण देर तक चला और 3 बजे खत्म हुआ। देशभर की ये तस्वीरे बेहद ही आकर्षक थी लेकिन क्या आपने सोचा कि इस ग्रहण के दौरान धरती कैसी नजर आ रही थी।

वैसे तो जिन जगहों पर ग्रहण का ज्यादा असर था वहीं दिन में भी रात सा अधेरा हो गया था लेकिन अंतरिक्ष से यह नजारा और भी आकर्षक और रोमांचक था। अगर आप भी देखना चाहते हैं कि ग्रहण के दौरान जब धरती पर अंधेरा था तो वो कैसी नजर आ रही थी तो हम आपके लिए वो तस्वीरें लेकर आए हैं।

दरअसल, यह तस्वीरें NASA के एक वैज्ञानिक ने शेयर की हैं और इन्हें देखकर ना सिर्फ आप आश्चर्य में डूब जाएंगे बल्कि रोमांचित भी होंगे।सालों में होने वाली इस बड़ी खगोलीय घटना की ऐसी तस्वीरें आपने शायद ही पहले कभी देखी हों। यह तस्वीरें Chris Cassidy ने शेयर की हैं। क्रिस नासा एस्ट्रोनॉट और अमेरिकी नैवी सील हैं। इन दिनों वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सवार हैं।

Super cool view of the Annular Solar Eclipse which passed by our starboard side as we flew over China this morning. A pretty neat way to wake up on Father's Day morning! Hoping all of the dads in the world have a wonderful day! #Eclipse #FathersDay #HappyFathersDay2020 pic.twitter.com/vJx5yOFAcb

— Chris Cassidy (@Astro_SEAL) June 21, 2020