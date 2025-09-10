Sushila Karki: कौन हैं सुशीला कार्की जो नेपाल की अंतरिम नेता चुनी गईं, पहली महिला चीफ जस्टिस रही हैं
नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को देश में जारी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच अंतरिम नेता नियुक्त किया गया है। 2016 में उन्होंने नेपाल की न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार बतौर महिला मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला था।
Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 05:50:28 PM (IST)
Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 05:55:32 PM (IST)
सुशीला कार्की
नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को देश में जारी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच अंतरिम नेता नियुक्त किया गया है। 2016 में उन्होंने नेपाल की न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार बतौर महिला मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला था।