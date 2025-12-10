मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    अपनी प्रेस सेक्रेटरी को लेकर डोनल्ड ट्रंप का अजीबोगरीब बयान, बोले- खूबसूरत चेहरा, मशीन गन जैसे होंठ

    Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने हाल ही में पेंसिल्वेनिया में एक आर्थिक एजेंडे को बढ़ावा देने वाली रैली के दौरान अपनी व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट की जमकर तारीफ की। इस दौरान ट्रंप अपने भाषण से भटककर उनकी शारीरिक बनावट पर टिप्पणी करने लगे।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 10 Dec 2025 03:25:23 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Dec 2025 03:26:57 PM (IST)
    अपनी प्रेस सेक्रेटरी को लेकर डोनल्ड ट्रंप का अजीबोगरीब बयान, बोले- खूबसूरत चेहरा, मशीन गन जैसे होंठ
    डोनल्ड ट्रंप और कैरोलिन लेविट। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. अपने बयान से फिर सुर्खियों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप
    2. ट्रंप ने व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट की तारीफ की
    3. उनके होंठ ऐसे हिलते हैं, जैसे वह एक मशीन गन हो- ट्रंप

    डिजिटल डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने हाल ही में पेंसिल्वेनिया में एक आर्थिक एजेंडे को बढ़ावा देने वाली रैली के दौरान अपनी व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट की जमकर तारीफ की। इस दौरान ट्रंप अपने भाषण से भटककर उनकी शारीरिक बनावट पर टिप्पणी करने लगे। 79 वर्षीय ट्रंप अपने प्रशासन की आर्थिक सफलताओं पर बात कर रहे थे, लेकिन फिर वह लेविट की तारीफ करने लगे। बता दें कि लेविट के नाम सबसे युवा प्रेस सचिव होने का रिकॉर्ड है।

    उन्होंने भीड़ से पूछा, "आज हम अपनी सुपरस्टार कैरोलिन को भी लाए हैं। क्या वह शानदार नहीं है? क्या कैरोलिन शानदार है?" इसके बाद ट्रंप ने लेविट के आत्मविश्वास और शारीरिक बनावट की तारीफ की। अजीब सी आवाज निकालते हुए उन्होंने कहा, "आप जानते हैं, जब वह टीवी पर जाती हैं, फॉक्स पर तो वह हावी हो जाती हैं। जब वह उस खूबसूरत चेहरे और उन होठों के साथ जाती हैं, जो रुकते नहीं, एक छोटी मशीन गन की तरह।"


    यह भी पढ़ें- भारत के इस राज्य में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के नाम पर रखा जाएगा सड़क का नाम

    लेविट 'निडर' हैं, क्योंकि उनकी नीतियां सही हैं- ट्रंप

    ट्रंप ने आगे कहा कि लेविट 'निडर' हैं, क्योंकि उनकी नीतियां सही हैं, जैसे कि महिलाओं के खेलों में पुरुषों को शामिल न करना और खुली सीमाओं को बढ़ावा न देना। उन्होंने टिप्पणी की कि इस वजह से लेविट का काम 'थोड़ा आसान' हो जाता है, और वह 'दूसरी तरफ का' प्रेस सेक्रेटरी नहीं बनना चाहेंगे।

    यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने लेविट के बारे में ऐसी टिप्पणी की हो। इससे पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, "वह चेहरा है। वह दिमाग है। वे होंठ हैं, जिस तरह से वे हिलते हैं। वे ऐसे हिलते हैं जैसे वह एक मशीन गन हो।" उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि किसी के पास कैरोलिन से बेहतर प्रेस सेक्रेटरी कभी होगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.