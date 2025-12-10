अपनी प्रेस सेक्रेटरी को लेकर डोनल्ड ट्रंप का अजीबोगरीब बयान, बोले- खूबसूरत चेहरा, मशीन गन जैसे होंठ

डिजिटल डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने हाल ही में पेंसिल्वेनिया में एक आर्थिक एजेंडे को बढ़ावा देने वाली रैली के दौरान अपनी व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट की जमकर तारीफ की। इस दौरान ट्रंप अपने भाषण से भटककर उनकी शारीरिक बनावट पर टिप्पणी करने लगे। 79 वर्षीय ट्रंप अपने प्रशासन की आर्थिक सफलताओं पर बात कर रहे थे, लेकिन फिर वह लेविट की तारीफ करने लगे। बता दें कि लेविट के नाम सबसे युवा प्रेस सचिव होने का रिकॉर्ड है।

उन्होंने भीड़ से पूछा, "आज हम अपनी सुपरस्टार कैरोलिन को भी लाए हैं। क्या वह शानदार नहीं है? क्या कैरोलिन शानदार है?" इसके बाद ट्रंप ने लेविट के आत्मविश्वास और शारीरिक बनावट की तारीफ की। अजीब सी आवाज निकालते हुए उन्होंने कहा, "आप जानते हैं, जब वह टीवी पर जाती हैं, फॉक्स पर तो वह हावी हो जाती हैं। जब वह उस खूबसूरत चेहरे और उन होठों के साथ जाती हैं, जो रुकते नहीं, एक छोटी मशीन गन की तरह।"