Monkeypox Case in Dog: फ्रांस की राजधानी पेरिस में मंकीपॉक्स का ऐसा पहला मामला सामने आया है, जिसमें इंसानों से जानवर में इस वायरस का संक्रमण हुआ हो। मेडिकल जर्नल 'द लैंसेट (Lancet)' ने इस बारे में पूरी रिपोर्ट पब्लिश की है। इसमें मंकीपॉक्स वायरस के मानव से पालतू जानवरों में फैलने के दुनिया के पहले संदिग्ध मामले के साक्ष्य प्रकाशित किए गये हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन में इस पर प्रतिक्रिया जाहिर की है और लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है।

A recent @TheLancet publication reported 🦠 a case of #monkeypox 🦠 in a pet dog 🐶, most likely due to direct close contact with its infected owners.

Vigilance is important to avoid future spillovers from infected humans to animals.

LEARN MORE 👉 https://t.co/s3YALU51Ak pic.twitter.com/vLo6JUeNf1

