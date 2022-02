कोरोना संकट के दौरान कई कंपनियां अपने कर्मचारियों की छंटनी कर रही है, वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन की योक रिक्रूटमेंट कंपनी ने कोरोना महामारी के दौरान काम कर रहे अपने सभी 55 कर्मचारियों को खास तोहफा दिया है। इस कंपनी अपने कर्मचारियों को छुट्टी पर ले जाने के लिए 1,00,000 पाउंड (1 करोड़ रुपये से ज्यादा) खर्च कर रही है।

Yolk Folk are off to Tenerife!

That's everyone. Not just the top billers but EVERYONE.

The 50+ recruiters across our 8 markets

All of our support teams

Our new hires in 2022

Our purpose is building a culture where everyone wins! Which means no one can be left behind #yolkfolk pic.twitter.com/X9El5OPwNw

— Yolk Recruitment (@Yolk_Recruit) February 3, 2022