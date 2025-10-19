ब्राजील में दर्दनाक बस हादसा: रेत के टीले से टकराकर पलटी बस, 17 लोगों की मौत

एपी, साओ पाउलो। उत्तरपूर्वी ब्राजील में एक भीषण सड़क हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई। शनिवार को अधिकारियों ने जानकारी दी कि एक यात्री बस रेत के टीले से टकराने के बाद पलट गई। बस में करीब 30 यात्री सवार थे।

घायल यात्रियों की सही संख्या अभी साफ नहीं है। सभी घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि यह बस पेरनाम्बुको राज्य के सालोआ शहर से चलकर पड़ोसी राज्य बाहिया के ब्रुमाडो शहर जा रही थी।