    ब्राजील में दर्दनाक बस हादसा: रेत के टीले से टकराकर पलटी बस, 17 लोगों की मौत

    उत्तरपूर्वी ब्राजील में एक भीषण सड़क हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई। शनिवार को अधिकारियों ने जानकारी दी कि एक यात्री बस रेत के टीले से टकराने के बाद पलट गई। बस में करीब 30 यात्री सवार थे।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 03:12:16 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 04:45:01 AM (IST)
    एपी, साओ पाउलो। उत्तरपूर्वी ब्राजील में एक भीषण सड़क हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई। शनिवार को अधिकारियों ने जानकारी दी कि एक यात्री बस रेत के टीले से टकराने के बाद पलट गई। बस में करीब 30 यात्री सवार थे।

    घायल यात्रियों की सही संख्या अभी साफ नहीं है। सभी घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि यह बस पेरनाम्बुको राज्य के सालोआ शहर से चलकर पड़ोसी राज्य बाहिया के ब्रुमाडो शहर जा रही थी।


    पुलिस ने क्या कहा

    पुलिस के अनुसार, हादसा तब हुआ जब चालक ने बस पर से नियंत्रण खो दिया। बस विपरीत लेन में चली गई और पहले सड़क किनारे पत्थरों से टकराई, फिर वापस अपनी लेन में लौटते समय रेत के टीले से जा टकराई और पलट गई।

    दुर्घटना की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि चालक को मामूली चोटें आई हैं और शराब पीने की पुष्टि नहीं हुई है। बाहिया के गवर्नर जेरोनिमो टेक्सेरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उनका प्रशासन बचाव कार्य और पीड़ितों की पहचान में सहयोग कर रहा है। उन्होंने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि यह हादसा बेहद दुखद है और वह पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं।

    परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2024 में ब्राजील में सड़क दुर्घटनाओं में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अप्रैल 2024 में भी दक्षिण-पूर्वी ब्राजील में एक यात्री बस के पलटने से 11 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें दो बच्चे भी शामिल थे।

    पहले भी हादसे

    इससे पहले फरवरी में साओ पाउलो राज्य में विश्वविद्यालय छात्रों को ले जा रही बस और एक ट्रक की टक्कर में 12 लोगों की मौत हुई थी। वहीं, पिछले सितंबर में कोरिटिबा क्रोकोडाइल्स फुटबॉल टीम को ले जा रही बस पलटने से तीन लोगों की जान गई थी।

