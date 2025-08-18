ट्रंप ने कहा, ज़ेलेंस्की चाहें तो यूक्रेन युद्ध को 'खत्म' कर सकते हैं, वाशिंगटन वार्ता से पहले नाटो में शामिल होने की संभावना को खारिज किया

ट्रंप-ज़ेलेंस्की वाशिंगटन बैठक: संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जारी यूक्रेन-रूस संघर्ष पर एक नई बहस छेड़ दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की "चाहें तो युद्ध को लगभग तुरंत समाप्त कर सकते हैं।" ट्रुथ सोशल पर रविवार को की गई यह टिप्पणी ट्रंप के सोमवार को व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और कई यूरोपीय नेताओं से मुलाकात करने से कुछ घंटे पहले आई है, जिसे कूटनीति के एक उच्च-दांव वाले दौर के रूप में देखा जा रहा है।

अपने पोस्ट में, ट्रंप ने रूस के लंबे समय से चले आ रहे विरोध को दोहराते हुए यूक्रेन के उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) में शामिल होने की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया। उन्होंने ओबामा प्रशासन के तहत 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करने का जिक्र करते हुए जोर देकर कहा कि "कुछ चीजें कभी नहीं बदलतीं।" ट्रंप ने लिखा, "यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की चाहें तो रूस के साथ युद्ध लगभग तुरंत समाप्त कर सकते हैं, या वे लड़ाई जारी रख सकते हैं। याद रखें कि यह कैसे शुरू हुआ था।

ओबामा को क्रीमिया वापस नहीं मिलेगा (12 साल पहले, बिना एक भी गोली चलाए!), और यूक्रेन नाटो में नहीं जाएगा।" यह बयान कीव को उकसा सकता है, जिसने बार-बार कहा है कि मास्को के प्रतिरोध के बावजूद नाटो सदस्यता उसकी मुख्य सुरक्षा आकांक्षाओं में से एक है। नाटो सदस्यता को खारिज करने के बावजूद, ट्रंप की टीम ने यूक्रेन को नाटो-शैली की "सुरक्षा गारंटी" देने की पेशकश की है। उनके शीर्ष दूत, स्टीव विटकोफ ने कहा कि पुतिन सैद्धांतिक रूप से "मजबूत गारंटी" देने के लिए सहमत हुए थे जो यूक्रेन को आगे रूसी घुसपैठ से सुरक्षा प्रदान करेगी। विटकोफ ने इस व्यवस्था को नाटो के अनुच्छेद 5 खंड के समान बताया, जिसके तहत एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाता है। उन्होंने सीएनएन को बताया, "हम मजबूत सुरक्षा गारंटी देने पर सहमत हुए हैं जिसे मैं गेम-चेंजिंग बताऊंगा।"