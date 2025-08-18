मेरी खबरें
    ट्रंप-ज़ेलेंस्की वाशिंगटन बैठक: ट्रंप ने रूस के लंबे समय से चले आ रहे विरोध को दोहराते हुए यूक्रेन के उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) में शामिल होने की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया। उन्होंने ओबामा प्रशासन के तहत 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करने का जिक्र करते हुए जोर देकर कहा कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलतीं। यह टिप्पणी ट्रंप के सोमवार को व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और कई यूरोपीय नेताओं से मुलाकात करने से कुछ घंटे पहले आई है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 18 Aug 2025 04:47:15 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 18 Aug 2025 04:58:07 PM (IST)
    ट्रंप ने कहा, ज़ेलेंस्की चाहें तो यूक्रेन युद्ध को 'खत्म' कर सकते हैं, वाशिंगटन वार्ता से पहले नाटो में शामिल होने की संभावना को खारिज किया
    ट्रंप-ज़ेलेंस्की वाशिंगटन बैठक: संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जारी यूक्रेन-रूस संघर्ष पर एक नई बहस छेड़ दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की "चाहें तो युद्ध को लगभग तुरंत समाप्त कर सकते हैं।" ट्रुथ सोशल पर रविवार को की गई यह टिप्पणी ट्रंप के सोमवार को व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और कई यूरोपीय नेताओं से मुलाकात करने से कुछ घंटे पहले आई है, जिसे कूटनीति के एक उच्च-दांव वाले दौर के रूप में देखा जा रहा है।

    अपने पोस्ट में, ट्रंप ने रूस के लंबे समय से चले आ रहे विरोध को दोहराते हुए यूक्रेन के उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) में शामिल होने की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया। उन्होंने ओबामा प्रशासन के तहत 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करने का जिक्र करते हुए जोर देकर कहा कि "कुछ चीजें कभी नहीं बदलतीं।" ट्रंप ने लिखा, "यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की चाहें तो रूस के साथ युद्ध लगभग तुरंत समाप्त कर सकते हैं, या वे लड़ाई जारी रख सकते हैं। याद रखें कि यह कैसे शुरू हुआ था।

    ओबामा को क्रीमिया वापस नहीं मिलेगा (12 साल पहले, बिना एक भी गोली चलाए!), और यूक्रेन नाटो में नहीं जाएगा।" यह बयान कीव को उकसा सकता है, जिसने बार-बार कहा है कि मास्को के प्रतिरोध के बावजूद नाटो सदस्यता उसकी मुख्य सुरक्षा आकांक्षाओं में से एक है। नाटो सदस्यता को खारिज करने के बावजूद, ट्रंप की टीम ने यूक्रेन को नाटो-शैली की "सुरक्षा गारंटी" देने की पेशकश की है।

    उनके शीर्ष दूत, स्टीव विटकोफ ने कहा कि पुतिन सैद्धांतिक रूप से "मजबूत गारंटी" देने के लिए सहमत हुए थे जो यूक्रेन को आगे रूसी घुसपैठ से सुरक्षा प्रदान करेगी। विटकोफ ने इस व्यवस्था को नाटो के अनुच्छेद 5 खंड के समान बताया, जिसके तहत एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाता है। उन्होंने सीएनएन को बताया, "हम मजबूत सुरक्षा गारंटी देने पर सहमत हुए हैं जिसे मैं गेम-चेंजिंग बताऊंगा।"

    उन्होंने कहा कि रूस ने पहले कभी ऐसी शर्तों को स्वीकार नहीं किया था। एक अलग बयान में, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नाटो जैसी सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रशंसा करते हुए इस कदम को "ऐतिहासिक" बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी गारंटी व्यावहारिक होनी चाहिए, जिससे जमीन, हवा और समुद्र पर रक्षा सुनिश्चित हो, और इसमें यूरोपीय भागीदारों की भागीदारी होनी चाहिए।

    ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के नेताओं के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा, "यह एक ऐतिहासिक फैसला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी में भाग लेने के लिए तैयार है। उन्हें वास्तव में व्यावहारिक होना चाहिए, जमीन पर, हवा में और समुद्र में सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सप्ताहांत में कहा कि अगर स्थायी शांति समझौता करना है तो "रूस और यूक्रेन दोनों को रियायतें देनी होंगी।"

    वाशिंगटन में सोमवार को होने वाली बैठक ट्रंप, ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं को एक साथ लाएगी, जिसे वार्ता में एक निर्णायक चरण माना जा रहा है। ट्रंप ने इसे "व्हाइट हाउस में एक बड़ा दिन" बताया, और दावा किया कि उनके पास "एक ही समय में इतने सारे यूरोपीय नेता कभी नहीं थे। क्या यूक्रेन एक रूपरेखा समझौते को स्वीकार करेगा जो लंबी अवधि की अमेरिकी नेतृत्व वाली सुरक्षा गारंटी के लिए नाटो सदस्यता का व्यापार करता है, साथ ही रूस के साथ क्षेत्रीय विवादों को भी संबोधित करता है।

    जैसे-जैसे युद्ध अपने चौथे वर्ष में प्रवेश कर रहा है, सभी पक्षों पर राजनीतिक दबाव तेज हो रहा है। ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों से पहले खुद को एक सौदेबाज के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ज़ेलेंस्की को पश्चिमी समर्थन को यूक्रेन की अपनी क्षेत्रीय लाल रेखाओं के साथ संतुलित करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। वाशिंगटन वार्ता से कोई सफलता मिलती है या गतिरोध लंबा होता है, यह आने वाले महीनों में युद्ध की दिशा को आकार देगा।

