Twitter आज देश ही नहीं बल्कि विदेशो में भी सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म का अहम हिस्सा बन गया है। देश में जितने भी केन्द्र द्वारा निर्णय लिए जाते हैं वह ट्विटर पर ही सबसे पहले अपडेट होते है, बड़ें-बड़े सेलेब्स भी इसी प्लेटफाॅर्म का इस्तेमाल करके अपनी बात आगे तक पहुंचाते हैं। वहीं अब ट्विटर ने भारत में खुद के सुधार के लिए एक नई सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 दिशानिर्देशों के अनुरूप एक नोडल संपर्क व्यक्ति और एक निवासी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की घोषणा कर दी है।

जानकारी के लिए आपको बतादें कि केन्द्र की चेतावनी के बाद नए आईटी नियमों का पालन करने के लिए और समय मांगने के दो दिन बाद ट्विटर से नई नियुक्तियों की घोषणा आई है। बुधवार को ट्विटर ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि वह भारत में नए आईटी नियमों का पालन करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है और उसने दावा किया कि कोविड-19 के वैश्विक प्रभाव ने उसके लिए निर्धारित समय सीमा के अंदर नए दिशानिर्देशों का पालन करना मुश्किल बना दिया है।

Twitter has been and remains deeply committed to India, and serving vital public conversation taking place on the service. We have assured Govt of India that Twitter is making every effort to comply with new guidelines: Twitter Spokesperson (1/2) pic.twitter.com/MB7cdOWzqz

— ANI (@ANI) June 9, 2021