अंतरिक्ष की दुनिया सदा से रहस्‍य, रोमांच से भरपूर रही है। इसके बारे में वैज्ञानिक कितना भी जान लें, हमेशा वह कम ही पड़ जाता है। हम सब अंतरिक्ष के बारे में अनुमान लगाते रहते हैं लेकिन यदि आपको वहां की कुछ दुर्लभ और अत्‍यंत आश्‍चर्यचकित कर देने वाली तस्‍वीरें देखने को मिल जाएं तो क्‍या कहियेगा। NASA ने यह काम आसान कर दिया है। जी हां, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ब्रह्मांड की कुछ आश्चर्यजनक और अभूतपूर्व तस्वीरें जारी की हैं। इनमें आकाशगंगाएं, सुपरनोवा के अवशेष, तारे, प्लानेटरी नेबुलाज (ग्रहीय निहारिकाएं) शामिल हैं। इन्हें दुनिया के सबसे शक्तिशाली एक्स-रे दूरबीन 'चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी' से खींचा गया है। यह वेधशाला विज्ञानियों को ब्रह्मांड में विभिन्न उच्च ऊर्जा वाले क्षेत्रों की एक्स-रे इमेज को खींचने में मदद करती है। कॉस्मिक व‌र्ल्ड (ब्रह्मांडीय दुनिया) में ये एक्स-रे तभी बनते हैं जब कोई पदार्थ लाखों डिग्री तक गर्म हो जाता है। इनका उत्सर्जन ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार और सुपरनोवा के अवशेषों से होता है। इस ऑब्जर्वेटरी (वेधशाला) को 23 जुलाई 1999 को नासा ने प्रक्षेपित किया था। नासा द्वारा जारी प्रत्येक छवि (इमेज) में चंद्रा के साथ-साथ अन्य दूरबीनों से लिया गया एक्स-रे डाटा भी शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर ब्रह्मांडीय दुनिया की इन सुंदर तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा है ' विभिन्न प्रकार की आकाशगंगाओं में हमारे ब्रह्मांड का अवलोकन।'

