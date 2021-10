US leader Visit : भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर आईं अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी आर शर्मन ने बुधवार को विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृंगला और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत की सुरक्षा चिंताएं, अमेरिका के लिए ‘प्रथम और सर्वोपरि’ हैं। उन्होंने ये बात अफगानिस्तान से आतंकी गतिविधियां फैलने के संदर्भ में कही। शर्मन ने कहा कि अफगानिस्तान के घटनाक्रम को लेकर अमेरिका और भारत की एक समान सोच एवं दृष्टिकोण है, जिसमें तालिबान द्वारा समावेशी सरकार सुनिश्चित करना और अफगानिस्तान का आतंकवाद का पनाहगाह नहीं बनना शामिल है। अमेरिकी उप विदेश मंत्री ने कहा कि कोई भी देश तालिबान को वैधता प्रदान करने या मान्यता देने की जल्दी में नहीं है। भारत एवं अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के संबंध में जल्द ही बातचीत करेंगे।

What we heard from Americans regarding Afghanistan is helpful. India & US are on the same page on what is happening in Pakistan: Sources on meeting between Foreign Secretary Harsh Vardhan Shringla and US Deputy Secretary of State Wendy R Sherman today

अमेरिका की उप विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान छोड़ने के इच्छुक लोगों के लिए सुरक्षित एवं व्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित किए जाने पर जोर दिया और मानवाधिकारों का सम्मान करना सुनिश्चित करने का आह्वान किया। चीन को लेकर शर्मन ने कहा, ‘हम चीन के साथ वहां प्रतिस्पर्धा करेंगे, जहां हमें करनी चाहिए, चीन के साथ सहयोग भी करेंगे, जहां यह हमारे हित में होगा (Wendy R Sherman on China). हम चीन को चुनौती देंगे, जहां हमें ऐसा करना चाहिए- जहां यह हमारे और हमारे सहयोगियों के हितों को कमजोर करता है या नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को खतरा देता है.’

We'll compete with China where we should, cooperate with China where it's in our interests. We will challenge China where we must -- where it undermines interests of ours & our partners & allies or threatens rules-based international order: US Deputy Secy of State Wendy R Sherman pic.twitter.com/axu7dI1pF7

