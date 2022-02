अमेरिकी सैनिकों ने एक स्पेशल अभियान में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) सरगना अबु इब्राहिम अल-हाशिमी अल कुरैशी (Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi) को मार गिराया है। राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। बाइडन ने कहा कि कल रात मेरे निर्देश पर यूएस सैन्य बलों ने सफलतापूर्वक एक आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया। हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी के लिए धन्यवाद। हमने आईएसआईएस (ISIS) के नेता अबू इब्राहिम अल-हाशिमी अल-कुरैशी को युद्ध के मैदान से हटा दिया है। राष्ट्रपति ने कहा, 'सभी अमेरिकी ऑपरेशन से सुरक्षित लौट आए हैं। भगवान हमारे सैनिकों की रक्षा करें।'

Last night at my direction, U.S. military forces successfully undertook a counterterrorism operation. Thanks to the bravery of our Armed Forces, we have removed from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS.

— President Biden (@POTUS) February 3, 2022