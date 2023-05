Rahul in US: अमेरिका की यात्रा पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार विदेश में जाकर मोदी सरकार की आलोचना की। उन्होंने सरकार की नीतियों के अलावा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर कई गंभीर आरोप लगाये। उन्होंने सरकारी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल की बात कही और बीजेपी सरकार की दमनकारी नीतियों की आलोचना की। आपको बता दें कि खास बात है कि हाल ही में की गई ब्रिटेन यात्रा के दौरान भी उन्होंने इसी तरह के आरोप लगाए थे।

#WATCH| Congress' Rahul Gandhi in response to a question from 'Bay Area Muslim community' says," The way you (Muslims) are feeling attacked,I can guarantee Sikhs,Christians,Dalits,Tribals are feeling the same. What is happening to Muslims in India today happened to Dalits in… pic.twitter.com/sukYLT9Ctp

— ANI (@ANI) May 31, 2023