वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इराक की राजधानी बगदाद में शनिवार रात को किए गए रॉकेट हमलों से तिलमिला गए हैं। उन्होंने ईरान को सीधी-सीधी धमकी देते हुए कहा है कि यदि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया- 'उन्होंने हम पर हमला किया और हमने भी इसका जवाब दिया। अगर वे हम पर दोबारा हमला करते हैं, तो हम उन्हें ऐसा जवाब देंगे जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। हालांकि, मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वे ऐसा ना करें।'

ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि दो ट्रिलियन डॉलर के हथियार हैं। इराक में उन्नत हथियारों और सैनिकों को भेजा जा रहा है। हमारी सैन्य क्षमता दुनिया में सबसे बेहतर है। अब अगर ईरान ने कोई हमला किया, तो अंजाम बहुत बुरा होगा।

इससे पहले ट्रंप ने ट्विटर पर लिखा था- अमेरिका ने 52 ईरानी साइटों को निशाना बनाया है और अगर अमेरिकी नागरिकों या संपत्ति पर ईरान की तरफ से हमला किया गया, तो उन 52 जगहों पर हमले किए जाएंगे। ईरान के 52 टारगेट उन 52 अमेरिकियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें साल 1979 में तेहरान में अमेरिकी दूतावास में बंधक बनाया गया था।

US President Donald Trump: They (Iran) attacked us, & we hit back. If they attack again, which I would strongly advise them not to do, we will hit them harder than they have ever been hit before. (File pic) pic.twitter.com/5t42XePWeK

