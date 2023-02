अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने आज कीव का औचक दौरा किया। वे यूक्रेन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिले। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अमेरिका और दुनिया यूक्रेन के साथ खड़ी है। मेरा कहना है कि कीव ने मेरे दिल के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के कीव में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा कि RF निश्चित रूप से हार जाएगा। पुतिन और उनके साथियों की कोशिश की जाएगी। यूक्रेन को वे सभी हथियार मिलेंगे जिनकी उसे जरूरत है। कोई समझौता नहीं होगा। यह सूचना यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख के सलाहकार के हवाले से सामने आई है।

US Pres Joe Biden makes surprise visit to Kyiv, Ukraine meets Pres Zelensky

"RF will surely lose. Putin & his entourage will be tried. Ukraine will get all weapons it needs. No compromises," says US Pres

(Source:Adviser to Head of Office of President of Ukraine) pic.twitter.com/ZemmejYIS2

— ANI (@ANI) February 20, 2023