अमेरिका के लुइसविले, केंटकी शहर में सोमवार को हुई गोलीबारी में पांच लोगों की मौत हो गई और कम से कम छह अन्य अस्पताल में भर्ती हैं। लुइसविले पुलिस के एक प्रवक्ता ने एक मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि घायलों में एक पुलिस अधिकारी भी शामिल है, जबकि विभाग ने अलग से ट्वीट किया कि "संदिग्ध शूटर को मार गिराया गया है।" प्रवक्ता ने संवाददाताओं से कहा, "इस समय जनता के लिए कोई खतरा नहीं है।" गवर्नर एंडी बेशियर ने पहले ट्वीट किया था कि वह घटनास्थल की ओर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि "कृपया सभी प्रभावित परिवारों और लुइसविले शहर के लिए प्रार्थना करें।"

LMPD has confirmed a shooting situation in downtown Louisville with multiple casualties. I am headed there now. Please pray for all of the families impacted and for the city of Louisville. ^AB

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) April 10, 2023