Corona से लड़ाई में भारत का साथ देते हुए अमेरिकी राष्‍ट्रपति Donald Trump ने एक बड़ा ऐलान किया है। इसमें कहा है कि अब अमेरिका भारत को Ventilators डोनेट करेगा। ट्रंप ने भारतीय समयानुसार रात 12 बजकर 20 मिनट पर यह घोषणा अपने आधिकारिक Twitter Handle पर की। इसमें उन्‍होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेंशन करते हुए भारत को वेंटिलेटर्स की मदद करने की बात सार्वजनिक रूप से कही।

Tweet में ट्रंप ने कहा कि, मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि USA संयुक्त राज्य अमेरिका भारत में हमारे दोस्तों को वेंटिलेटर डोनेट करेगा। इस महामारी के मुश्किल दौर में हम भारत और नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। इसके इलाज के लिए वैक्‍सीन विकसित किए जाने की दिशा में भी हम सहयोग कर रहे हैं। हम मिलकर इस अदृश्य शत्रु को हरा देंगे।

मीडिया को संबोधित करते हुए ट्रम्प ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वर्ष के अंत तक एक कोविड -19 का वैक्सीन उपलब्ध होगा। उन्‍होंने कहा, “मैं हाल ही में भारत से कुछ समय पहले वापस आया हूं। हम भारत के साथ बहुत काम कर रहे हैं और अमेरिका में हमारी भारतीय आबादी बहुत है।

आप जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं उनमें से कई वैक्सीन पर भी काम कर रहे हैं।" उन्होंने व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने वर्ष के अंत से पहले कोरोनोवायरस वैक्सीन के विकास को गति देने के लिए एक बड़े प्रयास की शुरुआत की है।

I am proud to announce that the United States will donate ventilators to our friends in India. We stand with India and @narendramodi during this pandemic. We’re also cooperating on vaccine development. Together we will beat the invisible enemy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 15, 2020