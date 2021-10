Viral News: ऑपरेशन के दौरान रोने लगी महिला, अस्पताल ने बिल के साथ रोने के भी पैसे ले लिए

Viral News: अमेरिका में एक महिला को ऑपरेशन के दौरान रोना भारी पड़ गया। हॉस्पिटल वालों ने उनके बिल में brief emotion के नाम पर अलग से पैसे जोड़ दिए। यानि रोने पर राशि वसूल की। सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन सच में ऐसा हुआ है। महिला सर्जरी के दौरान दर्द सहन नहीं कर पाई और चीखने लगी। जिसके बाद अस्पताल से अलग से चार्ज ले लिया। औरत ने ट्विटर पर बिल की एक फोटो शेयर की है, जो वायरल हो गई।

Midge नाम की महिला ने अपने ट्विट हैंडल @mxmclain से बिल की तस्वीर पोस्ट की है। जिसमें मुख्य सर्जरी के लिए 223 डॉलर चार्ज किया गया। लेकिन brief emotion के नाम पर 11 डॉलर (815.60 भारतीय रुपए) वसूला गया। जिसे देखने के बाद यूजर्स हैरान है। Midge के अनुसार वे अपना मस्सा निकलवाने अस्पताल गई थी। जहां ऑपरेशन के बाद उसे जो बिल मिला। उसे देखकर होश उड़ गए।

Midge का ट्वीट काफी वायरल हो गया है। खबर लिखे जाने तक उनके पोस्ट को 15 हजार से ज्याजा रिट्वीट और 1 लाख 94 हजार लाइक्स मिल चुके हैं। बिल देखने के बाद यूजर्स पर पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोगों ने बिल का मजाक बनाया है। नीचे देखें यूजर्स के रिएक्शन -

I had a mole removed, asked Dr “ will it hurt when anaesthetic wears off?” She replied” what anaesthetic?” And promptly snipped it off with what looked like kitchen scissors! I couldn’t scream, my kids were behind the curtain 😲 — Joanne Rowles (@jotheduke) September 29, 2021

Why do the six 0.1 charges add up to ... 0.06? pic.twitter.com/zlx20Je40r — Written Todd (@ToddGernert) September 29, 2021

Hey! A 20% emotional discount! Not bad. A lot of people I know discount my emotions at least 80% or more. — idle moments (@IBrokenBricksI) September 29, 2021

Any time my non-American friends complain about how “horrible” their medical system is in their country (e.g. Japan, France, UK, Sweden), I’m like, Mademoiselle, come to America first. We will charge you for having a “brief emotion.” https://t.co/kMmfRK3BN1 — 🌸JUPY!🌸 plooshie queen 👑 (@jupy314) September 30, 2021

Posted By: Arvind Dubey