वॉशिंगटन। चीन के वुहान शहर से पिछले साल दिसंबर में फैलने शुरू हुए कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। दुनियाभर में 25 लाख 63 हजार 480 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि एक लाख 77 हजार लोगों की मौत हो चुकी है। वायरस के आगे प्रसार को रोकने के लिए, सरकारों ने अपने नागरिकों को घर पर रहने का सुझाव दिया है। मगर, सबसे आगे की लाइन में लोगों की जान बचाने के लिए डॉक्टर खड़े हैं, जिन्होंने इस महामारी के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। इसके लिए उन्हें अपने घर और परिवार से दूर रहना पड़ रहा है और उनकी अपनी जान भी जोखिम में है।

कई जगहों पर डॉक्टरों और नर्सों के वायरस से संक्रमित होने और मरने की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन वे अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए लोगों को मौत के मुंह से बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उनके बलिदान को सम्मान देने के लिए दुनिया भर के लोग विभिन्न तरीकों से आभार व्यक्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में अमेरिका में एक भारतीय डॉक्टर के सम्मान में स्थानीय लोगों ने कारों की परेड निकाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

In recognition of her extraordinary service treating Corona patients in South Windsor Hospital in the US , Dr Uma Madhusudan, a Mysore origin doctor honoured this way infront of her house in USA. You can see her recieving salute!! 👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/ySn39SsdhW

