Viral Video: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की बेतुकी बयानबाजी का असर दिखने लगा है। इमरान के राज में अपराधी पहले ही बेखौफ हो कर घूम रहे थे। अब खुले आम अपराध भी करने लगे हैं। इमरान खान ने बलात्कार के लिए महिलाओं के कपड़ों को दोषी बताया था। अब इस्लामाबाद में कुछ लोगों ने घर में घुसकर महिला के साथ अश्लील हरकत की और उसे कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया। साथ ही पुरुष साथी के साथ भी मारपीट की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग जमकर इमरान खान को कोस रहे हैं और उनसे सावल पूछ रहे हैं।

पाकिस्तानी के अखबार डॉन ने लिखा है कि सोशल मीडिया पर #ArrestUsmanMirza ट्रेंड कर रहा है। पुलिस इस घटना के मुख्य आरोपी उस्मान मिर्जा को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन लोगों का गुस्सा कायम है। इस घटना के लिए लोग इमरान खान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।

Yeah he got arrested, so what? Do you even realize how many times he might have done this with others? Also those people who were in on this with him? Why aren’t they arrested yet?#ArrestUsmanMirza pic.twitter.com/azFnqn8mSk#ArrestUsmanMirza

